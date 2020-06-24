Легендарный Парад Победы 1945 года. 75-летие исторического события

Ровно в 10 часов утра Маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь. После рапорта командующего парадом Константина Рокоссовского и объезда войск Георгий Жуков произнес приветственную речь. В конце парада под барабанный бой сводная колонна советских воинов бросила к подножию мавзолея 200 знамен поверженных немецко-фашистских войск.