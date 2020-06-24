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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573403938.html
Легендарный Парад Победы 1945 года. 75-летие исторического события
75 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади прошел исторический Парад Победы.
2020-06-24T09:51
75 лет великой победы
великая отечественная война (1941-1945)
константин рокоссовский
георгий жуков
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75-летие Парада Победы 1945 года
75 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади прошел исторический Парад Победы. Ровно в 10 часов утра Маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь. После рапорта командующего парадом Константина Рокоссовского и объезда войск Георгий Жуков произнес приветственную речь. В конце парада под барабанный бой сводная колонна советских воинов бросила к подножию мавзолея 200 знамен поверженных немецко-фашистских войск.
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видео, великая отечественная война (1941-1945), константин рокоссовский, георгий жуков, общество - видео, видео
Легендарный Парад Победы 1945 года. 75-летие исторического события
75 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади прошел исторический Парад Победы.
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Легендарный Парад Победы 1945 года. 75-летие исторического события

09:46 24.06.2020 (обновлено: 09:51 24.06.2020)
1086
75 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади прошел исторический Парад Победы.
Ровно в 10 часов утра Маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь. После рапорта командующего парадом Константина Рокоссовского и объезда войск Георгий Жуков произнес приветственную речь. В конце парада под барабанный бой сводная колонна советских воинов бросила к подножию мавзолея 200 знамен поверженных немецко-фашистских войск.
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Константин РокоссовскийГеоргий ЖуковОбщество - ВидеоВидео
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