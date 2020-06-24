Путин пообщался с Токаевым перед парадом Победы

Токаев прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Кремле президента Казахстана встретил российский лидер. Путин и Токаев после рукопожатия постояли некоторое время, что-то обсуждая. С другими главами государств президент России ограничивался приветствиями.