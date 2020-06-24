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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Израиле открылись участки для голосования по Конституции для россиян
Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылись для россиян в двух городах Израиля: Тель-Авиве и Хайфе. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:38
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
израиль
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, конституция рф, израиль, в мире

В Израиле открылись участки для голосования по Конституции для россиян

09:38 24.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКонституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылись для россиян в двух городах Израиля: Тель-Авиве и Хайфе.
Участки в Тель-Авиве и Хайфе открылись в 08:00 и продолжат работать до 20:00. Проголосовать могут граждане РФ, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Израиля.
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
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"В связи с распространением коронавирусной инфекции в Израиле действовали ограничения на приём российских граждан в консульских учреждениях РФ с марта… Прием был возобновлён 25 мая. По этой причине ежедневно в консульский отдел посольства приходит большое количество посетителей, чтобы получить необходимые услуги. 24 июня был объявлен президентом РФ выходным днем в честь проведения Парада Победы. Соответственно, приём граждан консульским учреждением посольства 24 июня не ведётся, что позволило провести в этот день досрочное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ для тех российских граждан, которые не смогут прибыть на участок в согласованную с израильской стороной дату 28 июня", - пояснила пресс-служба посольства РФ журналистам.
Одними из первых в Тель-Авиве проголосовали посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, руководитель представительства Россотрудничества в Израиле Денис Пархомчук, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Несмотря на ранние часы российские граждане активно голосуют, некоторые пришли целыми семьями.
Прохожие около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
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В связи с предписаниями Минздрава по коронавирусу вход на участки разрешён только в медицинской маске и с соблюдением дистанции в два метра.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФИзраильВ мире
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