В Израиле открылись участки для голосования по Конституции для россиян

"В связи с распространением коронавирусной инфекции в Израиле действовали ограничения на приём российских граждан в консульских учреждениях РФ с марта… Прием был возобновлён 25 мая. По этой причине ежедневно в консульский отдел посольства приходит большое количество посетителей, чтобы получить необходимые услуги. 24 июня был объявлен президентом РФ выходным днем в честь проведения Парада Победы. Соответственно, приём граждан консульским учреждением посольства 24 июня не ведётся, что позволило провести в этот день досрочное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ для тех российских граждан, которые не смогут прибыть на участок в согласованную с израильской стороной дату 28 июня", - пояснила пресс-служба посольства РФ журналистам.