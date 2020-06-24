В Израиле открылись участки для голосования по Конституции для россиян

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылись для россиян в двух городах Израиля: Тель-Авиве и Хайфе.
Участки в Тель-Авиве и Хайфе открылись в 08:00 и продолжат работать до 20:00. Проголосовать могут граждане РФ, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Израиля.
"В связи с распространением коронавирусной инфекции в Израиле действовали ограничения на приём российских граждан в консульских учреждениях РФ с марта… Прием был возобновлён 25 мая. По этой причине ежедневно в консульский отдел посольства приходит большое количество посетителей, чтобы получить необходимые услуги. 24 июня был объявлен президентом РФ выходным днем в честь проведения Парада Победы. Соответственно, приём граждан консульским учреждением посольства 24 июня не ведётся, что позволило провести в этот день досрочное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ для тех российских граждан, которые не смогут прибыть на участок в согласованную с израильской стороной дату 28 июня", - пояснила пресс-служба посольства РФ журналистам.
Одними из первых в Тель-Авиве проголосовали посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, руководитель представительства Россотрудничества в Израиле Денис Пархомчук, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Несмотря на ранние часы российские граждане активно голосуют, некоторые пришли целыми семьями.
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В связи с предписаниями Минздрава по коронавирусу вход на участки разрешён только в медицинской маске и с соблюдением дистанции в два метра.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.