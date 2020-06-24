В Екатеринбурге прошел военный Парад к 75-летию Победы

Пролет авиации со знаменами "Бессмертного полка" в Екатеринбурге

Пролет авиации со знаменами "Бессмертного полка" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в среду в Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в среду в Екатеринбурге , сообщает Центральный военный округ ( ЦВО ).

"В Екатеринбурге под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина прошел военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие свыше 2000 человек, более 100 единиц современной и исторической военной техники, а также 23 самолета и вертолета", - говорится в сообщении.

Открыла военный парад театрализованная реконструкция "Фронтовой путь от сорок первого года до Победы", в ходе которой по главной площади Екатеринбурга проехало 11 грузовиков с платформами-сценами, артистами в военной форме с оружием времен Великой Отечественной войны.

Торжественным маршем в парадной форме одежды под аккомпанемент сводного оркестра Екатеринбургского гарнизона прошли рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен Великой Отечественной войны, а также сводный женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в параде Победы. За ними в парадном строю - расчеты управления штаба и авиационного объединения ЦВО, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений и парадный расчет военной полиции.

Под военные марши по площади проехала современная и историческая военная техника. В том числе, впервые принимающие участие в параде Победы артиллерийские установки "Малка", танки Т-80 Т-72Б3М , а также образцы вооружения, окрашенные в цвета подразделений, действующих в арктических широтах, - бронетранспортеры БТР-82АМ , легкие пикапы " УАЗ " с турелью для крупнокалиберных пулеметов. Всего около 140 единиц военной техники – что является своеобразным рекордом для Екатеринбурга, отмечает округ.

В воздушном парадном строю над Екатеринбургом пролетели 23 самолета и вертолета: сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++, самолеты-разведчики Су-24МР , боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные вертолеты Ми-8 , крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт Ми-26 , транспортные самолеты Ан-12 Ан-26 , Л-410 и впервые пассажирский самолет Ту-134 УБЛ.

Завершился парад Победы плац-концертом сводного военного оркестра Екатеринбургского гарнизона и роты почетного караула Центрального военного округа.

Перед началом военного парада мобильные расчеты войск радиационной химической и биологической защиты ЦВО провели специальную обработку площади 1905 года, продезинфицировали места построения, линию прохождения парадных расчетов и главную трибуну, уточняет ЦВО.