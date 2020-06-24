На Украине число случаев COVID-19 превысило 39 тысяч

КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 940, до 39 014, умерли еще 16 человек, заявил в среду на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 940 человек, из них 82 детей, а также 105 медработников. Зафиксированы 16 летальных случаев. Выздоровели 453 человек. Всего за время пандемии заболели 39 014 человек… Из них 2870 детей и 6243 медработника. Всего выздоровели 17 409 человек, а летальных случаев 1051", - сказал Степанов.
По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области – 203, Ровенской – 126 и в Киеве - 99.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.