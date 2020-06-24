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На Украине число случаев COVID-19 превысило 39 тысяч
Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 940, до 39 014, умерли еще 16 человек, заявил в среду на брифинге министр здравоохранения... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
максим степанов
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353
60
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, максим степанов, украина, в мире

На Украине число случаев COVID-19 превысило 39 тысяч

09:27 24.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОслабление карантинного режима на Украине
Ослабление карантинного режима на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Ослабление карантинного режима на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 940, до 39 014, умерли еще 16 человек, заявил в среду на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 940 человек, из них 82 детей, а также 105 медработников. Зафиксированы 16 летальных случаев. Выздоровели 453 человек. Всего за время пандемии заболели 39 014 человек… Из них 2870 детей и 6243 медработника. Всего выздоровели 17 409 человек, а летальных случаев 1051", - сказал Степанов.
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По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области – 203, Ровенской – 126 и в Киеве - 99.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеМаксим СтепановУкраинаВ мире
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