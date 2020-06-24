На Украине число случаев COVID-19 превысило 39 тысяч

"За минувшие сутки заболели 940 человек, из них 82 детей, а также 105 медработников. Зафиксированы 16 летальных случаев. Выздоровели 453 человек. Всего за время пандемии заболели 39 014 человек… Из них 2870 детей и 6243 медработника. Всего выздоровели 17 409 человек, а летальных случаев 1051", - сказал Степанов.