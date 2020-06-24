Эксперт прокомментировал появление в Сети базы контактов Telegram

Ранее в сети появилась информация, что на одном из форумов в даркнете выложили базу с несколькими миллионами пользователей мессенджера. Файл со слитыми данными занимает примерно 900 мегабайт, в нем содержатся контакты пользователей и их уникальный идентификатор в мессенджере.

"Эта база – компиляция различных предыдущих баз, собранных из разных стран и разных методов. Основной метод – сбор через открытые системы, чат-боты, авторизации, информирования о регистрации человека по номеру. Даже учитывая дубли и некорректные данные в базе, это десятки миллионов пользователей", - рассказал эксперт.

"В базу так или иначе могли попасть все публичные данные пользователя – идентификатор, юзернейм, имя фамилия, фотография, сотовый телефон, публичное био и сайт, в некоторых случая попадали также информация, когда пользователь был онлайн, его примерная локация – страна/регион и другое. Такие базы, как правило, используются для широкого нетаргетированного спама. Но площадка хорошо борется с ним и, вероятно, пользователи его не увидят", - полагает он.