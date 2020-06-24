https://ria.ru/20200624/1573402760.html
Эксперт прокомментировал появление в Сети базы контактов Telegram
База контактов пользователей Telegram появилась в сети не в результате утечки из мессенджера, она собиралась путем парсинга - сбора и анализа общедоступной... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:16
2020-06-24T09:16
арсений щельцин
telegram (приложение)
технологии
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200619/1573162543.html
1
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арсений щельцин, telegram (приложение), технологии, общество
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
База контактов пользователей Telegram
появилась в сети не в результате утечки из мессенджера, она собиралась путем парсинга - сбора и анализа общедоступной информации и представляет собой компиляцию других баз контактов, рассказал РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин
.
Ранее в сети появилась информация, что на одном из форумов в даркнете выложили базу с несколькими миллионами пользователей мессенджера. Файл со слитыми данными занимает примерно 900 мегабайт, в нем содержатся контакты пользователей и их уникальный идентификатор в мессенджере.
"Эта база – компиляция различных предыдущих баз, собранных из разных стран и разных методов. Основной метод – сбор через открытые системы, чат-боты, авторизации, информирования о регистрации человека по номеру. Даже учитывая дубли и некорректные данные в базе, это десятки миллионов пользователей", - рассказал эксперт.
"В базу так или иначе могли попасть все публичные данные пользователя – идентификатор, юзернейм, имя фамилия, фотография, сотовый телефон, публичное био и сайт, в некоторых случая попадали также информация, когда пользователь был онлайн, его примерная локация – страна/регион и другое. Такие базы, как правило, используются для широкого нетаргетированного спама. Но площадка хорошо борется с ним и, вероятно, пользователи его не увидят", - полагает он.