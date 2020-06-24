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Главы Apple и Google разочарованы решением США по трудовым мигрантам
Главы американских компаний Apple и Google Тим Кук и Сундар Пичаи выразили сожаление в связи с тем, что президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
microsoft corporation, тим кук, google, apple, сша, в мире

Главы Apple и Google разочарованы решением США по трудовым мигрантам

09:06 24.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки
© РИА Новости / Максим Блинов
Флаг Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главы американских компаний Apple и Google Тим Кук и Сундар Пичаи выразили сожаление в связи с тем, что президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда категорий рабочих виз.
"Эта нация иммигрантов, как и Apple, всегда находила силу в нашем многообразии, и надежду – в неизменном обещании американской мечты. Без них обоих не может быть процветания. Глубоко разочарован этой прокламацией", - написал Кук в своем официальном аккаунте в Twitter.
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Пичаи в своем микроблоге подчеркнул, что "иммиграция внесла большой вклад в экономический успех Америки, сделав ее глобальным лидером в технологической сфере и компанию Google – такой, какая она сегодня". Глава Google добавил, что "разочарован сегодняшней прокламацией", и компания "продолжит поддерживать иммигрантов и работать над тем, чтобы расширять возможности для всех".
Комментируя решение Трампа, президент компании Microsoft Брэд Смит в своем Twitter отметил, что "сейчас не время отрезать нацию от талантов со всего мира и порождать неопределенность и тревогу". По его словам, "иммигранты играют важную роль" в компании и "поддерживают важную инфраструктуру страны".
Ранее с критикой решения США по рабочим визам выступила американская компания Twitter, которая заявила, что данное решение Вашингтона является недальновидным и подрывает экономическую мощь Соединенных Штатов. Позже с критикой решения Вашингтона выступил американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
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Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз ради освобождения рабочих мест для американцев. Трамп распорядился приостановить выдачу виз категорий H-1B, H-2B, J и L до 31 декабря 2020 года. Как ранее сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации, исключение по визам H-2B будет сделано только для работников индустрии по добыче и переработке морепродуктов, что составляет около 15% от общего числа этих виз.
В число виз, попадающих под ограничения, входят H-1B для работы в высокотехнологичных областях, H-4 для супругов-держателей ряда других виз (включая H-1B и H-2B), H-2B для низкоквалифицированных кадров, а также визы категорий J (для стажеров, преподавателей и летней работы) и L (переводы внутри компаний между офисами в разных странах).
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Microsoft CorporationТим КукGoogleAppleСШАВ мире
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