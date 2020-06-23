ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз ради освобождения рабочих мест для американцев, говорится в распространенном во вторник Белым домом тексте документа.

"Американские работники конкурируют с иностранными гражданами за рабочие места в каждом секторе нашей экономики… В обычных условиях программы временного трудоустройства при должном администрировании могут принести выгоды для нашей экономики. Однако в экстраординарных обстоятельствах снижения экономической активности из-за вспышки COVID-19 определенные неиммиграционные визовые программы, позволяющие такое трудоустройство, представляют необычайную угрозу занятости американских работников", - говорится в прокламации.

В этой связи Трамп распорядился приостановить выдачу виз категорий H-1B, H-2B, J и L до 31 декабря 2020 года.

Как ранее сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации, исключение по визам H-2B будет сделано только для работников индустрии по добыче и переработке морепродуктов, что составляет около 15% от общего числа этих виз.

В число виз, попадающих под ограничения, входят H-1B для работы в высокотехнологичных областях, H-4 для супругов-держателей ряда других виз (включая H-1B и H-2B), H-2B для низкоквалифицированных кадров, а также визы категорий J (для стажеров, преподавателей и летней работы) и L (переводы внутри компаний между офисами в разных странах).