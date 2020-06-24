В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 6,7 тысячи

"По состоянию на 24 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 6755", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, 255 новых случаев – это новый рекорд числа заболевших за сутки. Прежний самый высокий прирост заболевания был отмечен 7 июня - 237 человек.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 4560. Во вторник из больниц были выписаны 110 человек, в понедельник – 73, в воскресенье – 87. Сейчас на лечении находятся 2176 пациентов с COVID-19, в том числе 18 - в тяжелом состоянии, четверо - в крайне тяжелом.