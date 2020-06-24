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В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 6,7 тысячи
Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 255 человек и достигло 6755, сообщила в среду пресс-служба министерства... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T08:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
шавкат мирзиеев
ташкент
узбекистан
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 6,7 тысячи

08:19 24.06.2020 (обновлено: 08:21 24.06.2020)
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Фельдшер скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фельдшер скорой медицинской помощи. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 24 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 255 человек и достигло 6755, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру вторника число зарегистрированных случаев составляло 6,5 тысячи, 19 пациентов скончались, 4,45 тысячи выздоровели. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.
"По состоянию на 24 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 6755", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, 255 новых случаев – это новый рекорд числа заболевших за сутки. Прежний самый высокий прирост заболевания был отмечен 7 июня - 237 человек.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 4560. Во вторник из больниц были выписаны 110 человек, в понедельник – 73, в воскресенье – 87. Сейчас на лечении находятся 2176 пациентов с COVID-19, в том числе 18 - в тяжелом состоянии, четверо - в крайне тяжелом.
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
18 июня, 13:55Распространение нового коронавируса
В правительстве Узбекистана выявили двух заболевших COVID-19
Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways
14 июня, 16:03Распространение нового коронавируса
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Шавкат МирзиеевТашкентУзбекистанВ мире
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