В Новосибирске на параде Победы показали "Грады" и комплексы "Элерон"

"Впервые в этом году были представлены на параде новейшие комплексы БПЛА "Элерон", модернизированные ракетные системы залпового огня БМ-21 "Град", а также модернизированный танк Т-72Б3М. Всего приняли участие свыше 2000 человек и более 70 единиц военной техники, с учетом авиации, которая завершила торжественный парад в Новосибирске", – сообщает пресс-служба ЦВО.