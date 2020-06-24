https://ria.ru/20200624/1573400311.html
Украинские силовики заявили о четырех обстрелах в Донбассе
Украинские силовики сообщили в среду, что зафиксировали четыре обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T07:38
2020-06-24T07:38
ситуация в днр и лнр
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вооруженные силы украины
украина
в мире
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https://ria.ru/20200623/1573388452.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152148/34/1521483417_0:296:5628:3462_1400x0_80_0_0_b0a6054956e7f2134d0d67599e679bee.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире