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Украинские силовики заявили о четырех обстрелах в Донбассе
Украинские силовики сообщили в среду, что зафиксировали четыре обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T07:38
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Украинские силовики заявили о четырех обстрелах в Донбассе

07:38 24.06.2020
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Украинские силовики сообщили в среду, что зафиксировали четыре обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook, ополченцы за сутки "четыре раза нарушили режим прекращения огня".
"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - добавляется в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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