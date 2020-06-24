https://ria.ru/20200624/1573399914.html
В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
Южная Корея зарегистрировала 51 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 535, выздоровели 10 930,... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T07:28
2020-06-24T07:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кенгидо
южная корея
сеул
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, кенгидо, южная корея, сеул, в мире
СЕУЛ, 24 июн – РИА Новости. Южная Корея
зарегистрировала 51 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 535, выздоровели 10 930, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В среднем ежедневное количество новых зараженных держится в коридоре 30-60 человек.
По данным KCDC на 00.00 среды (18.00 вторника мск), 31 из числа новых случаев имеет локальное происхождение, а 20 завезены из-за границы. 12 случаев были выявлены на карантинном досмотре. Еще 11 случаев зафиксированы в Сеуле
, семь - в провинции Кёнгидо
, восемь – в Тэджоне, остальные по всей стране.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 22 человека, общее число выздоровевших выросло до 10 930, что составляет 87,2%. Число жертв достигло 281 человека. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 1,2 миллиона человек.
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1491 случай завезли из-за границы, из них примерно 80% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 668 зараженных.
В Сеуле уже 202 человека заразились коронавирусом на фирме сырья для биодобавок, а 70 человек – в спортзалах. Более 250 случаев по всей стране связаны с продажами от двери до двери. Также не менее 147 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 119 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.