https://ria.ru/20200624/1573399187.html
В Амурской области локализовали пожар на лесопилке
Спасателям удалось локализовать пожар на площади 1,6 тысячи квадратных метров на лесопилке в Амурской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T06:43
2020-06-24T08:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
шимановск
происшествия
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https://ria.ru/20200622/1573322288.html
амурская область
шимановск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, шимановск, происшествия