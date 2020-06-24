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В Амурской области локализовали пожар на лесопилке
Спасателям удалось локализовать пожар на площади 1,6 тысячи квадратных метров на лесопилке в Амурской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T08:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
шимановск
происшествия
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амурская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, шимановск, происшествия

В Амурской области локализовали пожар на лесопилке

06:43 24.06.2020 (обновлено: 08:50 24.06.2020)
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© Фото : МЧС РоссииПожар в Амурской области
Пожар в Амурской области
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спасателям удалось локализовать пожар на площади 1,6 тысячи квадратных метров на лесопилке в Амурской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Пожар на лесопилке в Шимановске начался во вторник в 23.05 мск. По прибытии пожарных горели пиломатериалы на площади 1,5 тысячи "квадратов".
"В 01.41 (мск) 24.06.2020 г. пожар локализован на площади 1600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурская областьШимановскПроисшествия
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