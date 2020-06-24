В Волгограде после реставрации откроют монумент "Родина-мать зовет!"

ВОЛГОГРАД, 24 июн – РИА Новости. Торжественное открытие скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Торжественное открытие скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде пройдет в среду, сообщил РИА Новости директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев

Ранее сообщалось, что работы на монументе "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне полностью завершены, в конце апреля планировалось торжественное открытие скульптуры после реставрации, но из-за ограничений во время режима самоизоляции в регионе мероприятие пришлось отложить.

"Официальное открытие монумента после реставрации состоится 24 июня", - сообщил Дементьев. Он отметил, что на мероприятии ожидается участие министра культуры РФ Ольги Любимовой

Ранее сообщалось, что 24 июня на Мамаевом кургане состоится концерт Победы с участием известных российских исполнителей, прямую трансляцию концерта покажет телеканал "Россия".

В мае 2019 года специалисты АО "Главзарубежстрой" приступили к реставрации монумента, на эти цели из федерального бюджета выделено около 670 миллионов рублей. Специалисты обнаружили более 13 тысяч трещин на скульптуре, которые необходимо было устранить, кроме того, "Родину-мать" очистили от грязи и покрыли защитным слоем, в результате монумент стал светлее.