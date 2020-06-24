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В Волгограде после реставрации откроют монумент "Родина-мать зовет!"
Торжественное открытие скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде пройдет в среду, сообщил РИА Новости директор музея-заповедника... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T06:35
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ольга любимова, алексей дементьев, волгоград, общество

В Волгограде после реставрации откроют монумент "Родина-мать зовет!"

06:35 24.06.2020
8776
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане после реставрации
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане после реставрации. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 24 июн – РИА Новости. Торжественное открытие скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде пройдет в среду, сообщил РИА Новости директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев.
Ранее сообщалось, что работы на монументе "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне полностью завершены, в конце апреля планировалось торжественное открытие скульптуры после реставрации, но из-за ограничений во время режима самоизоляции в регионе мероприятие пришлось отложить.
Военный парад Восточного военного округа в Хабаровске в честь 75-летия Победы. 24 июня 2020
Вчера, 05:2675 лет Великой Победы
В Хабаровске более 3,4 тысячи человек приняли участие в параде Победы
"Официальное открытие монумента после реставрации состоится 24 июня", - сообщил Дементьев. Он отметил, что на мероприятии ожидается участие министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Ранее сообщалось, что 24 июня на Мамаевом кургане состоится концерт Победы с участием известных российских исполнителей, прямую трансляцию концерта покажет телеканал "Россия".
В мае 2019 года специалисты АО "Главзарубежстрой" приступили к реставрации монумента, на эти цели из федерального бюджета выделено около 670 миллионов рублей. Специалисты обнаружили более 13 тысяч трещин на скульптуре, которые необходимо было устранить, кроме того, "Родину-мать" очистили от грязи и покрыли защитным слоем, в результате монумент стал светлее.
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
5 июня, 14:21Культура
Тайные комнаты и гранит: как реставрировали монумент "Родина-мать зовет!"
Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" - уникальное сооружение, его общая протяженность от подножья до вершины составляет 820 метров. Композиционным центром ансамбля является скульптура " Родина-мать зовет!". Монумент изображает женщину, держащую в руке меч. Фигура господствует не только над Мамаевым курганом, но и городом, она видна на десятки километров. Высота монумента - 85 метров с мечом, 52 метра без меча. Длина меча - 33 метра, его вес - 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.
Военный парад в Южно-Сахалинске, посвященный 75-й годовщине Победы 24 июня 2020
Вчера, 05:1275 лет Великой Победы
На Сахалине прошел военный парад к 75-летию Победы
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75 лет Великой ПобедыОльга ЛюбимоваАлексей ДементьевВолгоградОбщество
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