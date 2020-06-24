СМИ: северокорейские ресурсы массово удаляют статьи с критикой Сеула

По его данным, с сайтов "Корея сегодня", "Эхо объединения" и "Эхо", исчезли 13 статей, опубликованных в полночь, за 6 часов до обнародования решений, принятых на предварительном заседании пятой сессии Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи под председательством Ким Чен Ына.

В то же время в газете Родон синмун, являющейся центральным печатным органом Трудовой партии Кореи, а также Минчжу Чосон, издаваемой президиумом Верховного народного собрания КНДР и кабинетом министров республики, которые доступны простым жителям Северной Кореи, критических статей сегодня не появилось. Хотя вплоть до вчерашнего дня в этих изданиях постоянно размещались материалы, формировавшие враждебное отношение к Южной Корее.