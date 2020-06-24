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СМИ: северокорейские ресурсы массово удаляют статьи с критикой Сеула
После появившегося сегодня сообщения о том, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын принял решение отложить план военных действий против Южной Кореи,... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T06:25
мун чжэ ин
ким чен ын
южная корея
пхеньян
кндр (северная корея)
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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353
60
мун чжэ ин, ким чен ын, южная корея, пхеньян, кндр (северная корея), в мире

СМИ: северокорейские ресурсы массово удаляют статьи с критикой Сеула

06:25 24.06.2020
2541
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СЕУЛ, 24 июн - РИА Новости. После появившегося сегодня сообщения о том, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын принял решение отложить план военных действий против Южной Кореи, северокорейские интернет-ресурсы, предназначенные для внешней пропаганды, начали удалять статьи с критикой отправки антисеверокорейских листовок, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.
По его данным, с сайтов "Корея сегодня", "Эхо объединения" и "Эхо", исчезли 13 статей, опубликованных в полночь, за 6 часов до обнародования решений, принятых на предварительном заседании пятой сессии Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи под председательством Ким Чен Ына.
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи
Вчера, 04:09
Северная Корея начала демонтаж громкоговорителей на границе, сообщает СМИ
В статьях "Прочувствуете до глубины души", "Из-за кого всё это?" и других содержалась критика нынешнего южнокорейского правительства, не пресекающего отправку пропагандистских листовок в КНДР организациями северокорейских перебежчиков, а также сообщалось, что жители Северной Кореи решительно не приемлют таких действий. Вся ответственность за нынешнее обострение при этом возлагалась исключительно на Юг.
В то же время в газете Родон синмун, являющейся центральным печатным органом Трудовой партии Кореи, а также Минчжу Чосон, издаваемой президиумом Верховного народного собрания КНДР и кабинетом министров республики, которые доступны простым жителям Северной Кореи, критических статей сегодня не появилось. Хотя вплоть до вчерашнего дня в этих изданиях постоянно размещались материалы, формировавшие враждебное отношение к Южной Корее.
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
Вчера, 00:11
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
То, что Пхеньян начал воздерживаться от критики, может, по мнению Рёнхап, означать, что КНДР всё же не пойдёт на массовый запуск листовок в направлении Южной Кореи.
20 июня КНДР представила макет листок с оскорблениями в адрес южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. На следующий день официальный представитель отдела объединенного фронта ЦК Трудовой партии Кореи сообщил, что Пхеньян не собирается отказываться от планов массовой отправки листовок на Юг. Вслед за этим ЦТАК сообщило, что уже подготовлено 12 млн пропагандистских листовок и более 3 тыс. шаров для их отправки.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
23 июня, 10:43
Болтон рассказал, что Трамп и Ким Чен Ын обсуждали на ланче в Сингапуре
Отношения Сеула и Пхеньяна обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что "его терпение закончилось".
Несмотря на срочные обещания южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла. Шестнадцатого июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны (ДМЗ) в городе Кэсон здание координационного бюро Южной Кореи. На следующий день генштаб КНДР сообщил, что введет войска в пограничные районы и возобновит там учения, вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году, а также снова начнет агитационные кампании против Южной Кореи.
Вид на город Сеул с горы Намсан
23 июня, 07:40
Шары с листовками, отправленными в КНДР, нашли в другой точке Южной Кореи
1062010
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Мун Чжэ ИнКим Чен ЫнЮжная КореяПхеньянКНДР (Северная Корея)В мире
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