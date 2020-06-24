В штате Вашингтон введут обязательное ношение масок

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил, что с пятницы ношение маски станет обязательным для жителей штата.
"Сегодня мы вводим новую стратегию в отношении ношения (предметов), прикрывающих лицо в штате Вашингтон ... сегодня ко мне присоединится министр здравоохранения Джон Висман и подпишет указ, который сделает их ношение обязательным. Он вступит в действие с этой пятницы", - заявил губернатор штата в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в его аккаунте в Twitter.
Маски будут обязательны в помещениях и на улице, если не удастся соблюдать социальную дистанцию.
"Мы не можем позволить COVID-19 распространяться так, как это происходит сейчас в Вашингтоне", - написал Инсли в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.