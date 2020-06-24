Военный парад и праздничные концерты покажут на ТВ

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Трансляцию военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, концерты с Красной площади и Мамаева кургана, а также отечественные фильмы и сериалы о войне покажут российские телевещатели 24 июня, говорится в опубликованной телепрограмме.

Главным событием дня, трансляция которого будет вестись на всех ведущих каналах, станет парад, посвященный 75-й годовщине Победы. Старт эфира на "России 1", Первом, НТВ , Рен ТВ и ТВ Центре запланирован на 10.00.

"Россия 1" в 8.15 покажет документальный фильм "Парад победителей". В 14.00 состоится трансляция церемонии вручения Государственных премий РФ. Кроме того, в сетке вещания указаны кинофильмы "Легенда №17", "Экипаж", "Тренер", а также концерт Победы на Мамаевом кургане в Волгограде

Первый канал в 21.30 покажет праздничный концерт с Красной площади. В течение дня запланирована трансляция сериала "Диверсант. Конец войны".

В телепрограмме НТВ на 24 июня указаны премьера военной драмы "Операция "Дезертир", а также серии детектива "Пес". В 23.40 состоится показ специального эпизода "Квартирника у Маргулиса", приуроченного ко Дню Победы.

Эфир ТВ Центра в честь праздника сформирован преимущественно из образовательных программ и художественного кино. В частности, вещатель покажет передачу "Одна Победа – два парада", военный сериал "Битва за Москву" и фильм "Дорога на Берлин".