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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573398484.html
Военный парад и праздничные концерты покажут на ТВ
Трансляцию военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, концерты с Красной площади и Мамаева кургана, а также... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T08:28
парад победы
75 лет великой победы
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
парад победы, россия-1 (телеканал), тв центр (телеканал), нтв (телеканал), общество

Военный парад и праздничные концерты покажут на ТВ

05:51 24.06.2020 (обновлено: 08:28 24.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция парада Победы в Москве
Генеральная репетиция парада Победы в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Трансляцию военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, концерты с Красной площади и Мамаева кургана, а также отечественные фильмы и сериалы о войне покажут российские телевещатели 24 июня, говорится в опубликованной телепрограмме.
Главным событием дня, трансляция которого будет вестись на всех ведущих каналах, станет парад, посвященный 75-й годовщине Победы. Старт эфира на "России 1", Первом, НТВ, Рен ТВ и ТВ Центре запланирован на 10.00.
Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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"Россия 1" в 8.15 покажет документальный фильм "Парад победителей". В 14.00 состоится трансляция церемонии вручения Государственных премий РФ. Кроме того, в сетке вещания указаны кинофильмы "Легенда №17", "Экипаж", "Тренер", а также концерт Победы на Мамаевом кургане в Волгограде.
Первый канал в 21.30 покажет праздничный концерт с Красной площади. В течение дня запланирована трансляция сериала "Диверсант. Конец войны".
Военный парад во Владивостоке, посвященный 75-й годовщине Победы 24 июня 2020
Вчера, 05:2575 лет Великой Победы
Во Владивостоке на параде Победы прошли "Бастионы" и Т-34
В телепрограмме НТВ на 24 июня указаны премьера военной драмы "Операция "Дезертир", а также серии детектива "Пес". В 23.40 состоится показ специального эпизода "Квартирника у Маргулиса", приуроченного ко Дню Победы.
Эфир ТВ Центра в честь праздника сформирован преимущественно из образовательных программ и художественного кино. В частности, вещатель покажет передачу "Одна Победа – два парада", военный сериал "Битва за Москву" и фильм "Дорога на Берлин".
СТС в эту среду представит телезрителям развлекательный контент, а именно шоу "Уральских пельменей", "Такси-4" и "Фантастическую четверку". В эфире Рен ТВ 24 июня – кинофильмы "Мы из будущего" и "План побега". ТНТ, в свою очередь, покажет эпизоды сериалов "Универ", "Интерны" и "Сашатаня".
Парад Победы — 2020
23 июня, 13:21
Парад Победы — 2020: на что обратить внимание
1020006
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыРоссия-1 (телеканал)ТВ Центр (телеканал)НТВ (телеканал)Общество
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