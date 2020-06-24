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75 лет Великой Победы
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Собаки-герои: как четвероногие друзья приближали День Победы
Почти 70 тысяч собак принимали участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны в составе воинских подразделений Красной армии. Вместе с солдатами они... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:50
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собаки, дунай (река), великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), сталинград, белоруссия, животные, общество

Собаки-герои: как четвероногие друзья приближали День Победы

05:43 24.06.2020 (обновлено: 09:50 24.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей ЛоскутовМинеры с собаками минно-разыскной службы на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
Минеры с собаками минно-разыскной службы на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
© РИА Новости / Сергей Лоскутов
Минеры с собаками минно-разыскной службы на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Почти 70 тысяч собак принимали участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны в составе воинских подразделений Красной армии. Вместе с солдатами они голодали, мерзли и мокли в окопах, бросались под танки и взрывали вражеские поезда. Животные наравне с людьми проявили стойкость, мужество и героизм, приближая День Победы. О собаках, внесших вклад в победу над фашизмом, РИА Новости рассказали в Российской кинологической федерации (РКФ).

"В Великой Отечественной войне собаки оказались надежными спутниками солдат, проявив смелость и преданность, помогая людям в столь тяжелое время. Почти 70 тысяч четвероногих бойцов несли службу, защищая нашу Родину от врага. Животные выполняли самую разнообразную работу: они искали мины, помогали раненым, служили связистами и саперами, некоторые доставляли важные сообщения и боеприпасы в самый центр боевых действий. Все эти собаки — настоящие герои Великой Отечественной войны", — рассказал РИА Новости президент РКФ Владимир Голубев.

За время войны было обучено и сформировано 17 батальонов собак-минеров, 14 отрядов собак — истребителей бронетехники, 37 батальонов ездовых собак, два специализированных отряда, четыре батальона связных отрядов. Собаки-санитары приносили раненым медицинскую сумку, спасая их от смерти. Собаки-связные за годы войны доставили более 200 тысяч донесений и протянули более восьми тысяч километров телефонного кабеля, собаки-миноискатели проверили 15 153 километра военных дорог. Собаки не только помогали спасать человеческие жизни, но и жертвовали своими. Собаки-"камикадзе" взорвали более 300 единиц вражеской бронетехники. Первый танк был подорван собакой через месяц после начала войны — 27 июля 1941 года под Рогачевом.

Пес-сапер

Как рассказали в РКФ, самый знаменитый четвероногий сапер — Джульбарс. "Настоящий ас минно-разыскной службы" — назвали его кинологи.
Псу удалось обнаружить 7468 мин и более 150 снарядов на территории Чехословакии, Австрии, Румынии и Венгрии. Он участвовал в разминировании замков Праги, соборов Вены и дворцов над Дунаем.
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"Благодаря отменному нюху и чутью овчарки саперы обезвредили мины на могиле Тараса Шевченко в Каневе и во Владимирском соборе в Киеве. Двадцать первого марта 1945 года Джульбарс был награжден медалью "За боевые заслуги", — рассказали в РКФ. Двадцать четвертого июня 1945 года он стал почетным участником парада на Красной площади. Из-за полученных в конце войны ранений пес не мог самостоятельно шествовать. Собаку-героя с перебинтованными лапами пронес по Красной площади главный кинолог, командир 37-го отдельного инженерного батальона миноискателей майор Александр Мазовер.

Спаситель Павловского дворца

Еще один пес-сапер — колли Дик. Во время Великой Отечественной войны он обнаружил более 12 тысяч мин, принимал участие в разминировании Сталинграда, Лисичанска, Праги и других городов. Самый известный подвиг — спасение Павловского дворца. "В наградных листах записано: "За час до взрыва обнаружил заложенную в фундаменте 2500-килограммовую бомбу с часовым механизмом", — рассказали в РКФ.
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Первая собака-диверсант

Дина — первая в Красной армии собака-диверсант. Она принимала участие в "рельсовой" войне в Белоруссии. "Дина выскакивала на рельсы перед приближающимся немецким воинским эшелоном, сбрасывала вьюк с зарядом, зубами выдергивала чеку капсюля-воспламенителя, скатывалась с насыпи и мчалась в лес", — рассказали кинологи.
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Благодаря успешно выполненному заданию было уничтожено десять вагонов противника и выведена из строя большая часть железной дороги. Позже овчарка Дина дважды участвовала в разминировании города Полоцка. Во время одной из операций в немецком госпитале собака нашла "мину-сюрприз", спрятанную в матрасе.

Собаки-санитары

Собаки в упряжках за время войны вывезли с поля боя более 650 тысяч раненых, а также доставили огромное количество боеприпасов, амуниции и продуктов питания. "Собак-санитаров, которые отыскивали на поле боя раненых и приводили к ним помощь, солдаты заслуженно звали "мохнатыми ангелами", — рассказали в РКФ. Они вытаскивали раненых с поля боя там, куда не могли добраться военные санитары, доставляли медикаменты бойцам, которые могли перевязать себя самостоятельно, таскали на себе небольшие рюкзачки со всеми лекарствами, необходимыми для оказания первой медицинской помощи.
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Так, лайка по кличке Бобик вместе с проводником Дмитрием Тороховым оказали помощь 1580 раненым, а еще один пес — Мухтар — вывез около 400 бойцов, в том числе и своего проводника ефрейтора Зорина, который получил контузию при взрыве бомбы.

На связи Бульба и Рекс

Пес по кличке Бульба работал на фронте связным. За все время войны он передал более полутора тысяч депеш и проложил сотни километров кабеля. Но бывало, что вместо документов пес доставлял на передовую боеприпасы для солдат. "За один холодный ноябрьский день Рекс трижды переплыл Днепр, доставляя важные документы с одного берега на другой. За свою фронтовую биографию Рекс несколько раз был ранен, но каждый раз возвращался в строй", — рассказали кинологи.

Четвероногий "Штирлиц"

Легендарный пес-разведчик по кличке Туман в составе советского разведотряда действовал в тылу противника. Он умел бесшумно сбить с ног часового на посту и сделать смертельную хватку в затылок.
Еще один разведчик — Джек. Со своим проводником ефрейтором Новеллой Кисагуловым они прошли всю войну. Вместе они 12 раз выходили в тыл немцев. На их счету более 20 захваченных офицеров врага, обладающих оперативной информацией и важными сведениями. Однажды Джек помог ефрейтору взять в плен ценного военнослужащего прямо из Глогау — старинной крепости на Одере, считавшейся важнейшим опорным пунктом гитлеровцев.
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75 лет Великой ПобедысобакиДунай (река)Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)СталинградБелоруссияЖивотныеОбщество
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