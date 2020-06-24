Болтон заявил, что готов дать показания против Трампа

"Все мы, кто был на той встрече, могли бы (дать показания) под присягой, и я бы тоже был рад это сделать. Это мои воспоминания. Но гораздо важнее, как я думаю, это то, что помнит китайская сторона", — сказал Болтон в интервью телеканалу Fox News.