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Болтон заявил, что готов дать показания против Трампа
Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что готов под присягой подтвердить свои слова о том, что Дональд Трамп просил лидера КНР Си Цзиньпина помочь... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:41
джон болтон
дональд трамп
си цзиньпин
китай
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
джон болтон, дональд трамп, си цзиньпин, китай, сша, в мире

Болтон заявил, что готов дать показания против Трампа

05:27 24.06.2020 (обновлено: 14:41 24.06.2020)
3349
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что готов под присягой подтвердить свои слова о том, что Дональд Трамп просил лидера КНР Си Цзиньпина помочь ему переизбраться.
Ранее в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома" Болтон описал разговор Трампа и Си Цзиньпина, в котором американский лидер просил китайского коллегу увеличить закупки сельхозпродукции из ряда штатов, так как это помогло бы обеспечить Трампу победу на выборах. Позднее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на слушаниях в конгрессе под присягой опроверг эти утверждения.

"Все мы, кто был на той встрече, могли бы (дать показания) под присягой, и я бы тоже был рад это сделать. Это мои воспоминания. Но гораздо важнее, как я думаю, это то, что помнит китайская сторона", — сказал Болтон в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, он обсуждал этот вопрос с членами Совета национальной безопасности, юристом Белого дома и генпрокурором.
Болтон занимал пост советника в 2018-2019 годах.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон общается с журналистами в Минске после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
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Джон БолтонДональд ТрампСи ЦзиньпинКитайСШАВ мире
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