https://ria.ru/20200624/1573398123.html
СФ застрахует здоровье сенаторов и их помощников на пять миллионов рублей
Совет Федерации застрахует жизнь и здоровье сенаторов и их помощников, в том числе на случай укусов змей, отравлений и нападений животных, следует из следует из РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T05:16
2020-06-24T05:16
совет федерации рф
общество
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https://ria.ru/20200618/1573122449.html
chebak7510
А у народа спросили, хотят ли они чтоб деньги налогоплательщиков тратились на дармоедов.
130
6
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, общество
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Совет Федерации
застрахует жизнь и здоровье сенаторов и их помощников, в том числе на случай укусов змей, отравлений и нападений животных, следует из следует из материалов портала госзакупок.
На портале опубликованы условия конкурса, рассмотрение заявок от страховых компаний должно завершиться в начале июля.
Расходы на страхование жизни и здоровья сенаторов на территории России и за рубежом составят 3 миллиона 801 тысячу рублей, их помощников и сотрудников аппарата Совфеда, находящихся в момент наступления страхового случая за рубежом - один миллион 233 тысячи рублей.
Условиями страхового контракта об оказании услуг по покрытию медицинских расходов в результате смерти, несчастных случаев или внезапных заболеваний предусматривается, что он коснётся 170 сенаторов возрастом до 92 лет и 140 помощников и сотрудников аппарата верхней палаты возрастом до 76 лет.
Выплаты в случае наступления страхового случая на территории России составят 1 миллион 92 тысячи рублей для каждого сенатора, за рубежом - 50 тысяч евро для каждого сенатора или его помощника.
Оговаривается, что страховка будет действовать за рубежом только в том случае, если сенатор, его помощник или сотрудник находились там в служебной командировке.
Условиями контракта предусматривается наступление страхового случая, в частности, в результате нападения животных, в том числе змей, укусов насекомых, приведших анафилактическому шоку, а также случайное острое отравление ядовитыми растениями, лекарственными препаратами и химическими веществами.
Контракт будет действовать с октября 2020 года по 30 сентября 2021.