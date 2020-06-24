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СФ застрахует здоровье сенаторов и их помощников на пять миллионов рублей
Совет Федерации застрахует жизнь и здоровье сенаторов и их помощников, в том числе на случай укусов змей, отравлений и нападений животных, следует из следует из РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T05:16
совет федерации рф
общество
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https://ria.ru/20200623/1573370243.html
https://ria.ru/20200623/1573332874.html
https://ria.ru/20200618/1573122449.html
А у народа спросили, хотят ли они чтоб деньги налогоплательщиков тратились на дармоедов.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_166223712e88623cca6bd2766dc6b389.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет федерации рф, общество

СФ застрахует здоровье сенаторов и их помощников на пять миллионов рублей

05:16 24.06.2020
287
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Совет Федерации застрахует жизнь и здоровье сенаторов и их помощников, в том числе на случай укусов змей, отравлений и нападений животных, следует из следует из материалов портала госзакупок.
На портале опубликованы условия конкурса, рассмотрение заявок от страховых компаний должно завершиться в начале июля.
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Расходы на страхование жизни и здоровья сенаторов на территории России и за рубежом составят 3 миллиона 801 тысячу рублей, их помощников и сотрудников аппарата Совфеда, находящихся в момент наступления страхового случая за рубежом - один миллион 233 тысячи рублей.
Условиями страхового контракта об оказании услуг по покрытию медицинских расходов в результате смерти, несчастных случаев или внезапных заболеваний предусматривается, что он коснётся 170 сенаторов возрастом до 92 лет и 140 помощников и сотрудников аппарата верхней палаты возрастом до 76 лет.
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Выплаты в случае наступления страхового случая на территории России составят 1 миллион 92 тысячи рублей для каждого сенатора, за рубежом - 50 тысяч евро для каждого сенатора или его помощника.
Оговаривается, что страховка будет действовать за рубежом только в том случае, если сенатор, его помощник или сотрудник находились там в служебной командировке.
Условиями контракта предусматривается наступление страхового случая, в частности, в результате нападения животных, в том числе змей, укусов насекомых, приведших анафилактическому шоку, а также случайное острое отравление ядовитыми растениями, лекарственными препаратами и химическими веществами.
Контракт будет действовать с октября 2020 года по 30 сентября 2021.
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Обсудить 6
Совет Федерации РФОбщество
Популярные комментарии
А у народа спросили, хотят ли они чтоб деньги налогоплательщиков тратились на дармоедов.
24 июня, 05:19
cchebak7510
118012000
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