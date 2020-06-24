СФ застрахует здоровье сенаторов и их помощников на пять миллионов рублей

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Совет Федерации застрахует жизнь и здоровье сенаторов и их помощников, в том числе на случай укусов змей, отравлений и нападений животных, следует из следует из материалов портала госзакупок.

На портале опубликованы условия конкурса, рассмотрение заявок от страховых компаний должно завершиться в начале июля.

Расходы на страхование жизни и здоровья сенаторов на территории России и за рубежом составят 3 миллиона 801 тысячу рублей, их помощников и сотрудников аппарата Совфеда, находящихся в момент наступления страхового случая за рубежом - один миллион 233 тысячи рублей.

Условиями страхового контракта об оказании услуг по покрытию медицинских расходов в результате смерти, несчастных случаев или внезапных заболеваний предусматривается, что он коснётся 170 сенаторов возрастом до 92 лет и 140 помощников и сотрудников аппарата верхней палаты возрастом до 76 лет.

Выплаты в случае наступления страхового случая на территории России составят 1 миллион 92 тысячи рублей для каждого сенатора, за рубежом - 50 тысяч евро для каждого сенатора или его помощника.

Оговаривается, что страховка будет действовать за рубежом только в том случае, если сенатор, его помощник или сотрудник находились там в служебной командировке.

Условиями контракта предусматривается наступление страхового случая, в частности, в результате нападения животных, в том числе змей, укусов насекомых, приведших анафилактическому шоку, а также случайное острое отравление ядовитыми растениями, лекарственными препаратами и химическими веществами.