На Сахалине прошел военный парад к 75-летию Победы

"В нем участвовало свыше 900 человек и 32 единицы боевой и специальной техники. Под звуки "Священной войны" знамённая группа вынесла точную копию знамени Победы, водружённую на рейхстаг в мае 1945 года. Парадную колонну возглавил расчёт офицеров от управления армейского корпуса, за ними прошли знаменосцы со штандартами фронтов и рота пехоты в военной форме времён Великой Отечественной войны", - рассказал представитель ВВО.