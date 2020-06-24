На Сахалине прошел военный парад к 75-летию Победы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июн – РИА Новости. Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся в среду на главной площади Южно-Сахалинска, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа.
"В нем участвовало свыше 900 человек и 32 единицы боевой и специальной техники. Под звуки "Священной войны" знамённая группа вынесла точную копию знамени Победы, водружённую на рейхстаг в мае 1945 года. Парадную колонну возглавил расчёт офицеров от управления армейского корпуса, за ними прошли знаменосцы со штандартами фронтов и рота пехоты в военной форме времён Великой Отечественной войны", - рассказал представитель ВВО.
По площади Победы прошли также расчёты из офицеров, сержантов, солдат соединений и воинских частей, воспитанники кадетской школы, участники всероссийского движения "Юнармия" и представители других силовых ведомств. Парад принимал командир 68-го армейского корпуса генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков.
Впервые в составе механизированной колонны были задействованы экипажи зенитно-ракетных комплексов С-300 и новейших комплексов радиосвязи на базе бронеавтомобиля "Тигр". По городу прошли реактивные системы залпового огня "Ураган", "Смерч", боевые машины "Град" на базе автомобиля "Урал". Замыкающей машиной в колонне прошла легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии "Катюша".
По информации правительства региона, эпидемиологическая ситуация на Сахалине позволила провести масштабное мероприятие с участием зрителей. При этом были соблюдены все требуемые меры безопасности. Завершился парад возложением цветов к Вечному огню на мемориале Славы. Кроме того, проводилась прямая трансляция в интернете и по местному телевидению.
В пресс-службе ВВО добавили, что в 23.00 (15.00 мск) подразделения артиллерии дадут праздничный салют в Южно-Сахалинске.