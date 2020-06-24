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Эксперт назвал регионы с самым высоким уровнем IT-преступности
Самый высокий уровень кибепреступности наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и еще восьми регионах России, сообщил РИА Новости глава российской секции... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T05:09
юрий жданов
москва
санкт-петербург
происшествия
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москва
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/149738/45/1497384598_0:300:5761:3541_1400x0_80_0_0_7e1046b87dd1fe394498e30211b5a2a0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий жданов, москва, санкт-петербург, происшествия

Эксперт назвал регионы с самым высоким уровнем IT-преступности

05:09 24.06.2020
559
© Fotolia / AlexanderХакер
Хакер
© Fotolia / Alexander
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Самый высокий уровень кибепреступности наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и еще восьми регионах России, сообщил РИА Новости глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.
"Если обратиться к статистике МВД, то мы увидим, что самый активный рост преступлений, совершенных с помощью информационно–телекоммуникационных технологий, наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Калининградской, Новгородской, Ростовской областях, Ингушетии, Бурятии, Башкортостане и Еврейской автономной области", - сказал Жданов.
В частности, по его словам, в мае этого года преступники чаще всего рассылали жителям России банковские трояны, программы для заражения устройств и для скрытого майнинга криптовалют.
Ранее МВД России сообщало, что за первые пять месяцев 2020 года число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий выросло на 85,1% (в том числе тяжких и особо тяжких – на 123,7%), а удельный вес возрос до 21,7% от общего числа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, почти в 6 раз увеличилось количество преступлений, совершённых с использованием расчётных (пластиковых) карт.
Кибербезопасность
17 июня, 06:06
Названы самые распространенные компьютерные вирусы
102430
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