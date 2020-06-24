https://ria.ru/20200624/1573398004.html
Эксперт назвал регионы с самым высоким уровнем IT-преступности
Самый высокий уровень кибепреступности наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и еще восьми регионах России, сообщил РИА Новости глава российской секции... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T05:09
2020-06-24T05:09
юрий жданов
москва
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200617/1573037487.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий жданов, москва, санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости.
Самый высокий уровень кибепреступности наблюдается в Москве
, Санкт-Петербурге
и еще восьми регионах России, сообщил РИА Новости глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов
.
"Если обратиться к статистике МВД, то мы увидим, что самый активный рост преступлений, совершенных с помощью информационно–телекоммуникационных технологий, наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Калининградской, Новгородской, Ростовской областях, Ингушетии, Бурятии, Башкортостане и Еврейской автономной области", - сказал Жданов.
В частности, по его словам, в мае этого года преступники чаще всего рассылали жителям России банковские трояны, программы для заражения устройств и для скрытого майнинга криптовалют.
Ранее МВД России сообщало, что за первые пять месяцев 2020 года число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий выросло на 85,1% (в том числе тяжких и особо тяжких – на 123,7%), а удельный вес возрос до 21,7% от общего числа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, почти в 6 раз увеличилось количество преступлений, совершённых с использованием расчётных (пластиковых) карт.