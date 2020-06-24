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Историк рассказал, как шили парадную форму в 1945 году
Парадная форма на Парад Победы 1945 года шилась в режиме жесткой экономии: исключительно на его участников и практически без запаса, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:53
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парад победы
большой театр
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москва
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парад победы, большой театр, великая отечественная война (1941-1945), москва, общество

Историк рассказал, как шили парадную форму в 1945 году

05:01 24.06.2020 (обновлено: 09:53 24.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений ХалдейПарад Победы, проходивший на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года в ознаменование разгрома фашистской Германии во Второй мировой войне 1939-1945 годов
Парад Победы, проходивший на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года в ознаменование разгрома фашистской Германии во Второй мировой войне 1939-1945 годов
© РИА Новости / Евгений Халдей
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Парадная форма на Парад Победы 1945 года шилась в режиме жесткой экономии: исключительно на его участников и практически без запаса, рассказал РИА Новости историк, сотрудник музея Победы Александр Михайлов.

"Из-за сокращенных сроков пошива формы мерки снимались непосредственно в частях или размеры участников сообщались на фабрику. Ткань для формы искали по всей стране, это было достаточно сложно, учитывая послевоенное состояние страны, но шили только из отечественного, принципиально трофейные материалы и ткани от союзников не использовались", — сказал он.

Историк отметил, что ткани собирали в разных местах, в том числе из запасников текстильных фабрик и театров. Это были натуральная шерсть, хлопок и шелк.
"Пошив 15 тысяч комплектов парадной формы был поручен фабрике "Большевичка", которая дополнительно привлекала швей. Специалистов, которые могли качественно и быстро пошить форму, было недостаточно, поэтому работа велась в несколько смен. Также привлекались другие фабрики, куда передали часть заказа", — пояснил Михайлов.
оржественный марш воинов 3-го Украинского фронта во главе с маршалом Советского Союза Толбухиным Федором Ивановичем на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
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Историк рассказал, как шили форму генералам на Парад Победы в 1945 году
Он отметил, что шить форму помогали театры, в том числе специалисты Большого театра, которые создали некоторые элементы парадной формы.
"Обувь для парада применялась стандартная — это кирзовые и яловые сапоги, в ней дефицита не было. Другой элемент формы — кожаные перчатки — были только у солдат войск НКВД, которые бросали немецкие знамена к подножью Мавзолея в знак некоего презрения, что брать эти знамена можно только в защищенные перчатками руки", — рассказал историк.
По его словам, во время тренировок случались эксцессы, поэтому на тренировочной площадке дежурили швеи, которые могли оперативно отремонтировать форму.
Воины 3 Белорусского фронта на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыБольшой театрВеликая Отечественная война (1941-1945)МоскваОбщество
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