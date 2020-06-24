https://ria.ru/20200624/1573397890.html
Историк рассказал, как шили парадную форму в 1945 году
Парадная форма на Парад Победы 1945 года шилась в режиме жесткой экономии: исключительно на его участников и практически без запаса, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T05:01
2020-06-24T09:53
75 лет великой победы
парад победы
большой театр
великая отечественная война (1941-1945)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571044402_0:217:3028:1920_1400x0_80_0_0_b8f210958fa32d7c9b21d77ac7a7166b.jpg
https://ria.ru/20200624/1573397714.html
https://ria.ru/20200623/1573336370.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571044402_0:217:3028:1920_1400x0_80_0_0_b8f210958fa32d7c9b21d77ac7a7166b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571044402_212:0:2941:2047_1400x0_80_0_0_f62be08e801ba1fac2fc0cd1143cc388.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571044402_1155:189:2975:2009_1400x0_80_0_0_74d7dff3756cbd8044654c4128f2941d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парад победы, большой театр, великая отечественная война (1941-1945), москва, общество
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Парадная форма на Парад Победы 1945 года шилась в режиме жесткой экономии: исключительно на его участников и практически без запаса, рассказал РИА Новости историк, сотрудник музея Победы Александр Михайлов.
"Из-за сокращенных сроков пошива формы мерки снимались непосредственно в частях или размеры участников сообщались на фабрику. Ткань для формы искали по всей стране, это было достаточно сложно, учитывая послевоенное состояние страны, но шили только из отечественного, принципиально трофейные материалы и ткани от союзников не использовались", — сказал он.
Историк отметил, что ткани собирали в разных местах, в том числе из запасников текстильных фабрик и театров. Это были натуральная шерсть, хлопок и шелк.
"Пошив 15 тысяч комплектов парадной формы был поручен фабрике "Большевичка", которая дополнительно привлекала швей. Специалистов, которые могли качественно и быстро пошить форму, было недостаточно, поэтому работа велась в несколько смен. Также привлекались другие фабрики, куда передали часть заказа", — пояснил Михайлов.
Он отметил, что шить форму помогали театры, в том числе специалисты Большого театра
, которые создали некоторые элементы парадной формы.
"Обувь для парада применялась стандартная — это кирзовые и яловые сапоги, в ней дефицита не было. Другой элемент формы — кожаные перчатки — были только у солдат войск НКВД, которые бросали немецкие знамена к подножью Мавзолея в знак некоего презрения, что брать эти знамена можно только в защищенные перчатками руки", — рассказал историк.
По его словам, во время тренировок случались эксцессы, поэтому на тренировочной площадке дежурили швеи, которые могли оперативно отремонтировать форму.