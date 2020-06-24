Историк рассказал, как шили парадную форму в 1945 году

Парад Победы, проходивший на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года в ознаменование разгрома фашистской Германии во Второй мировой войне 1939-1945 годов

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Парадная форма на Парад Победы 1945 года шилась в режиме жесткой экономии: исключительно на его участников и практически без запаса, рассказал РИА Новости историк, сотрудник музея Победы Александр Михайлов.

"Из-за сокращенных сроков пошива формы мерки снимались непосредственно в частях или размеры участников сообщались на фабрику. Ткань для формы искали по всей стране, это было достаточно сложно, учитывая послевоенное состояние страны, но шили только из отечественного, принципиально трофейные материалы и ткани от союзников не использовались", — сказал он.

Историк отметил, что ткани собирали в разных местах, в том числе из запасников текстильных фабрик и театров. Это были натуральная шерсть, хлопок и шелк.

"Пошив 15 тысяч комплектов парадной формы был поручен фабрике "Большевичка", которая дополнительно привлекала швей. Специалистов, которые могли качественно и быстро пошить форму, было недостаточно, поэтому работа велась в несколько смен. Также привлекались другие фабрики, куда передали часть заказа", — пояснил Михайлов.

Он отметил, что шить форму помогали театры, в том числе специалисты Большого театра , которые создали некоторые элементы парадной формы.

"Обувь для парада применялась стандартная — это кирзовые и яловые сапоги, в ней дефицита не было. Другой элемент формы — кожаные перчатки — были только у солдат войск НКВД, которые бросали немецкие знамена к подножью Мавзолея в знак некоего презрения, что брать эти знамена можно только в защищенные перчатками руки", — рассказал историк.