Ученые спрогнозировали природные пожары в Тунгусском заповеднике

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют на этой неделе возникновение очагов природных пожаров на территории государственного заповедника "Тунгусский" на севере Красноярского края.
"Прогнозируется возникновение отдельных очагов природных пожаров в государственном заповеднике "Тунгусский", расположенном в труднодоступных северных территориях Красноярского края", — говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС со ссылкой на начальника института Сергея Диденко.
Отмечается, что в этом году крупные лесные пожары уже были ликвидированы на территории природных заповедников "Хинганский" в Амурской области и "Ботчинский" в Хабаровском крае.
Ученые института также предупреждают, что в период с 22 по 29 июня масштабные очаги природных пожаров прогнозируются в северных районах Республики Алтай, на севере и востоке Тувы, юге Хакасии, на западе и востоке Красноярского края, востоке и юго-западе Иркутской области, а также на территории семи регионов Дальневосточного федерального округа.
Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.