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Ученые спрогнозировали природные пожары в Тунгусском заповеднике
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют на этой неделе... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T04:49
всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс)
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всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс), красноярский край, амурская область, иркутская область, происшествия

Ученые спрогнозировали природные пожары в Тунгусском заповеднике

04:49 24.06.2020
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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Ю.Г. РайскаяЗаповедник "Тунгусский"
Заповедник Тунгусский
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Ю.Г. Райская
Заповедник "Тунгусский". Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют на этой неделе возникновение очагов природных пожаров на территории государственного заповедника "Тунгусский" на севере Красноярского края.

"Прогнозируется возникновение отдельных очагов природных пожаров в государственном заповеднике "Тунгусский", расположенном в труднодоступных северных территориях Красноярского края", — говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС со ссылкой на начальника института Сергея Диденко.

Отмечается, что в этом году крупные лесные пожары уже были ликвидированы на территории природных заповедников "Хинганский" в Амурской области и "Ботчинский" в Хабаровском крае.
Ученые института также предупреждают, что в период с 22 по 29 июня масштабные очаги природных пожаров прогнозируются в северных районах Республики Алтай, на севере и востоке Тувы, юге Хакасии, на западе и востоке Красноярского края, востоке и юго-западе Иркутской области, а также на территории семи регионов Дальневосточного федерального округа.
Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.
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Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС)Красноярский крайАмурская областьИркутская областьПроисшествия
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