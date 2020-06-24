Историк рассказал, как шили форму генералам на Парад Победы в 1945 году

В распоряжении РИА Новости оказалась донесение начальника штаба 1 Белорусского фронта генерал-полковника Михаила Малинина главному интенданту Красной армии генерал-полковнику Павлу Драчеву, в котором сообщаются фамилии 18 генералов фронта, направлявшихся в Москву для участия в параде, и подробные мерки их обмундирования. Среди них будущие маршалы бронетанковых войск Михаил Катуков, маршал Советского Союза Василий Чуйков и первый комендант Берлина генерал-полковник Николай Берзарин.
"На Парад Победы 1945 года форму для генеральского состава шили по 21 мерке, среди которых 11 мерок приходилось на мундир, 9 на брюки и одна на фуражку, данные собирались непосредственно в частях и передавались донесениями", - заявил Афанасьев.
Историк уточнил, что среди параметров мундира учитывались такие, как длина талии, ширина плеча, где идут погоны, объем сидения по самому полному месту, при пошиве брюк рассматривались длина шага до пола, объем сидения, и четыре параметра ширины, в том числе в бедре, в колене, в икрах и внизу.