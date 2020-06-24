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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573397714.html
Историк рассказал, как шили форму генералам на Парад Победы в 1945 году
Форму на Парад Победы 1945 года в Москве генералам шили по подробным меркам, говорится в одном из военных документов, эту информацию РИА Новости подтвердил... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:53
75 лет великой победы
вооруженные силы рф
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
москва
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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вооруженные силы рф, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), москва, общество

Историк рассказал, как шили форму генералам на Парад Победы в 1945 году

04:41 24.06.2020 (обновлено: 09:53 24.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Лоскутоворжественный марш воинов 3-го Украинского фронта во главе с маршалом Советского Союза Толбухиным Федором Ивановичем на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
оржественный марш воинов 3-го Украинского фронта во главе с маршалом Советского Союза Толбухиным Федором Ивановичем на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
© РИА Новости / Сергей Лоскутов
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Форму на Парад Победы 1945 года в Москве генералам шили по подробным меркам, говорится в одном из военных документов, эту информацию РИА Новости подтвердил Владимир Афанасьев, главный научный сотрудник Центрального музея ВС РФ.
В распоряжении РИА Новости оказалась донесение начальника штаба 1 Белорусского фронта генерал-полковника Михаила Малинина главному интенданту Красной армии генерал-полковнику Павлу Драчеву, в котором сообщаются фамилии 18 генералов фронта, направлявшихся в Москву для участия в параде, и подробные мерки их обмундирования. Среди них будущие маршалы бронетанковых войск Михаил Катуков, маршал Советского Союза Василий Чуйков и первый комендант Берлина генерал-полковник Николай Берзарин.
"На Парад Победы 1945 года форму для генеральского состава шили по 21 мерке, среди которых 11 мерок приходилось на мундир, 9 на брюки и одна на фуражку, данные собирались непосредственно в частях и передавались донесениями", - заявил Афанасьев.
Историк уточнил, что среди параметров мундира учитывались такие, как длина талии, ширина плеча, где идут погоны, объем сидения по самому полному месту, при пошиве брюк рассматривались длина шага до пола, объем сидения, и четыре параметра ширины, в том числе в бедре, в колене, в икрах и внизу.
Воины 3 Белорусского фронта на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
23 июня, 06:2975 лет Великой Победы
Историк рассказал, как в Красной армии появилась парадная форма
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75 лет Великой ПобедыВооруженные силы РФПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)МоскваОбщество
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