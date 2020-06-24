Историк рассказал, как шили форму генералам на Парад Победы в 1945 году

"На Парад Победы 1945 года форму для генеральского состава шили по 21 мерке, среди которых 11 мерок приходилось на мундир, 9 на брюки и одна на фуражку, данные собирались непосредственно в частях и передавались донесениями", - заявил Афанасьев.

Историк уточнил, что среди параметров мундира учитывались такие, как длина талии, ширина плеча, где идут погоны, объем сидения по самому полному месту, при пошиве брюк рассматривались длина шага до пола, объем сидения, и четыре параметра ширины, в том числе в бедре, в колене, в икрах и внизу.