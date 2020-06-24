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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573397631.html
Дочь Конева рассказала, когда маршал впервые ощутил радость от Победы
Один из самых великих отечественных полководцев маршал Иван Конев только во время Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года ощутил чувство... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:53
75 лет великой победы
великая отечественная война (1941-1945)
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великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), москва, прага, берлин (город), иван конев, общество

Дочь Конева рассказала, когда маршал впервые ощутил радость от Победы

04:37 24.06.2020 (обновлено: 09:53 24.06.2020)
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© РИА Новости / Г. Вайль / Перейти в фотобанкМаршал Иван Степанович Конев
Маршал Иван Степанович Конев
© РИА Новости / Г. Вайль
Перейти в фотобанк
Маршал Иван Степанович Конев. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Один из самых великих отечественных полководцев маршал Иван Конев только во время Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года ощутил чувство торжества от победы советского народа в Великой Отечественной войне, рассказала в интервью РИА Новости дочь военачальника Наталия Конева.
"На кадрах кинохроники показано, как отец во главе сводного полка 1-го Украинского фронта чеканит шаг по Красной площади, и видно, что идет человек, который чувствует огромную радость", - сказала Конева.
"И это действительно так. Папа вспоминал, что вкус Победы, это ликование, он почувствовал именно 24 июня 1945 года, но не раньше", - добавила она.
Иван Степанович Конев (1897-1973) - советский полководец, маршал Советского Союза. В 1916 году был призван в Русскую императорскую армию. Участник Первой мировой войны. Участник Февральской революции 1917 года в Москве и Октябрьской революции 1917 года в Киеве. Демобилизован в декабре 1917 года. Во второй половине 1918 года добился зачисления в Красную Армию, был участником Гражданской войны.
К.А. Вершинин (слева) в разгромленном кабинете Гитлера
10 мая, 00:0875 лет Великой Победы
Минобороны опубликовало фото полководцев, снятые весной 1945 года
В начале Великой Отечественной войны командовал 19-й армией, затем был командующим войсками фронтов: Западного, Калининского, Северо-Западного, Степного, 2-го и 1-го Украинского. Блестяще организовал и провел ряд важнейших операций. Участвовал в битве за Москву, в Курской битве, освобождении Украины. Именно войска 2-го Украинского фронта в марте 1944 года первыми вышли к государственной границе СССР. Далее были Висло-Одерская операция, штурм Берлина, освобождение Праги. Решительность в проведении операций принесла Коневу славу мастера окружений, а близость к бойцам – неофициальное звание солдатского маршала.
Дважды Герой Советского Союза. Кавалер ордена "Победа", семи орденов Ленина, многих других государственных наград, а также многочисленных иностранных орденов. Герой ЧССР и Герой Монгольской народной республики. Похоронен на Красной площади.
Командующий войсками 1-го Украинского фронта дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев. Рядом - член Военного совета фронта К.В.Крайнюков
Вчера, 04:2875 лет Великой Победы
Дочь маршала Конева рассказала, что помогало ему быть подтянутым
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)МоскваПрагаБерлин (город)Иван КоневОбщество
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