Дочь Конева рассказала, когда маршал впервые ощутил радость от Победы

"На кадрах кинохроники показано, как отец во главе сводного полка 1-го Украинского фронта чеканит шаг по Красной площади, и видно, что идет человек, который чувствует огромную радость", - сказала Конева.

"И это действительно так. Папа вспоминал, что вкус Победы, это ликование, он почувствовал именно 24 июня 1945 года, но не раньше", - добавила она.