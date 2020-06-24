Дочь Конева рассказала, когда маршал впервые ощутил радость от Победы

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Один из самых великих отечественных полководцев маршал Иван Конев только во время Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года ощутил чувство торжества от победы советского народа в Великой Отечественной войне, рассказала в интервью РИА Новости дочь военачальника Наталия Конева.
"На кадрах кинохроники показано, как отец во главе сводного полка 1-го Украинского фронта чеканит шаг по Красной площади, и видно, что идет человек, который чувствует огромную радость", - сказала Конева.
"И это действительно так. Папа вспоминал, что вкус Победы, это ликование, он почувствовал именно 24 июня 1945 года, но не раньше", - добавила она.
Иван Степанович Конев (1897-1973) - советский полководец, маршал Советского Союза. В 1916 году был призван в Русскую императорскую армию. Участник Первой мировой войны. Участник Февральской революции 1917 года в Москве и Октябрьской революции 1917 года в Киеве. Демобилизован в декабре 1917 года. Во второй половине 1918 года добился зачисления в Красную Армию, был участником Гражданской войны.
В начале Великой Отечественной войны командовал 19-й армией, затем был командующим войсками фронтов: Западного, Калининского, Северо-Западного, Степного, 2-го и 1-го Украинского. Блестяще организовал и провел ряд важнейших операций. Участвовал в битве за Москву, в Курской битве, освобождении Украины. Именно войска 2-го Украинского фронта в марте 1944 года первыми вышли к государственной границе СССР. Далее были Висло-Одерская операция, штурм Берлина, освобождение Праги. Решительность в проведении операций принесла Коневу славу мастера окружений, а близость к бойцам – неофициальное звание солдатского маршала.
Дважды Герой Советского Союза. Кавалер ордена "Победа", семи орденов Ленина, многих других государственных наград, а также многочисленных иностранных орденов. Герой ЧССР и Герой Монгольской народной республики. Похоронен на Красной площади.