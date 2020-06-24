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В Петербурге арестовали двух напавших на уличных музыкантов
Двое напавших на уличных музыкантов в Петербурге получили по два месяца ареста, еще двое отправлены под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T03:51
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали двух напавших на уличных музыкантов

03:51 24.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Двое напавших на уличных музыкантов в Петербурге получили по два месяца ареста, еще двое отправлены под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В субботу у станции метро "Рыбацкое" произошел конфликт между компанией молодых людей и супружеской парой уличных музыкантов. В результате пострадали музыканты, 29-летний мужчина и 31-летняя женщина. Нападавшие скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
"Невский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Дьяконова и Ростислава Сергеева", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, Сергеев является несовершеннолетним и был заключен под стражу, так как он воспитывается без отца, а мать неоднократно привлекалась к административной ответственности.
Еще двое нападавших были отправлены под домашний арест.
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