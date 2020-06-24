В Петербурге арестовали двух напавших на уличных музыкантов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Двое напавших на уличных музыкантов в Двое напавших на уличных музыкантов в Петербурге получили по два месяца ареста, еще двое отправлены под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В субботу у станции метро "Рыбацкое" произошел конфликт между компанией молодых людей и супружеской парой уличных музыкантов. В результате пострадали музыканты, 29-летний мужчина и 31-летняя женщина. Нападавшие скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

"Невский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Дьяконова и Ростислава Сергеева", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, Сергеев является несовершеннолетним и был заключен под стражу, так как он воспитывается без отца, а мать неоднократно привлекалась к административной ответственности.