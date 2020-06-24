Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200624/1573397156.html
Киев и Рим отказались от участия в российском космическом проекте
Украина и Италия отказались от участия в создании астрофизической космической обсерватории "Гамма-400", предназначенной для наблюдения источников... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T04:06
хочу стать космонавтом
россия
владимир колмыков
космос - риа наука
российская академия наук
московский инженерно-физический институт
белоруссия
италия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155308/63/1553086383_0:0:1152:648_1400x0_80_0_0_33f3d774f6f7b8025cbfbeaa6ed449f3.jpg
https://ria.ru/20200624/1573395980.html
https://ria.ru/20200623/1573356108.html
https://ria.ru/20200611/1572785031.html
https://ria.ru/20200609/1572659296.html
"Планируется к 2030 году...". Как это напоминает: "К 2020 году в войска поступят 100 истребителей 5-го поколения! Никто не отвечает за треп
44
Украина всё равно поучаствует, гастарбайтерами на стадии строительства. На большее на Украине не осталось технологий.
34
8
россия
белоруссия
италия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155308/63/1553086383_0:0:1152:648_1400x0_80_0_0_33f3d774f6f7b8025cbfbeaa6ed449f3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155308/63/1553086383_145:0:1009:648_1400x0_80_0_0_a2eee9684def8adced8bb25a51cf8e80.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155308/63/1553086383_253:0:901:648_1400x0_80_0_0_b3b9ea0a507fe4d7b233000e9b5e7709.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир колмыков, космос - риа наука, российская академия наук, московский инженерно-физический институт, белоруссия, италия, украина

Киев и Рим отказались от участия в российском космическом проекте

03:22 24.06.2020 (обновлено: 04:06 24.06.2020)
10111
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Juric.P, НПО имени ЛавочкинаКосмическая обсерватория "ГАММА-400"
Космическая обсерватория ГАММА-400
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Juric.P, НПО имени Лавочкина
Космическая обсерватория "ГАММА-400". Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Украина и Италия отказались от участия в создании астрофизической космической обсерватории "Гамма-400", предназначенной для наблюдения источников гамма-излучения во Вселенной, телескоп будет чисто российским, сообщил РИА Новости научный руководитель проекта, главный научный сотрудник Физического института РАН Аркадий Гальпер.
В апреле генеральный директор НПО Лавочкина Владимир Колмыков рассказал РИА Новости, что запуск обсерватории намечается в 2030 году.
Международная космическая станция
Вчера, 01:21Хочу стать космонавтом
Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
"У нас в какой-то момент произошел разрыв отношений с нашими итальянскими коллегами. Не получилось чисто административно. У них не было финансовых ограничений", — сказал Гальпер.
По его словам, итальянцы должны были сделать для обсерватории "Гамма-400" часть прибора, которая измеряла угол прилета гамма-частицы.

"Итальянцы делали ту работу, которую мы не могли сделать. А сейчас мы просто пошли по другому пути, все пересчитали, и эту часть будут делать в России. И физический результат она дает не хуже, чем у итальянцев", — пояснил ученый.

Гальпер также рассказал, что из проекта "Гамма-400" вышла Украина. "С украинцами мы просто были вынуждены прекратить работы, потому что их ученым как бы в вежливой форме их руководство рекомендовало не принимать участие", — отметил он.
Сергей Рябков
23 июня, 13:00Хочу стать космонавтом
Россия и США подтвердили запуск рабочей группы по космосу
Украина должна была изготовить детекторы — прозрачные кристаллы, проходя через которые гамма-частица теряет энергию, и ее можно измерить. Также задачей украинской стороны было сделать аппаратуру, измеряющую электромагнитную обстановку.
"Аппаратуру теперь должен сделать Институт космических исследований РАН, а наши кристаллы, мы рассчитываем, что через два года, будут такими же, как планировавшиеся ранее", — сообщил ученый.
Однако, по его словам, в проекте "Гамма-400" примет участие Белоруссия. "На уровне Академий наук был подписан акт о намерениях проводить совместную работу", — сказал Гальпер.
Корабль Союз МС-12, пристыкованный к МКС
11 июня, 09:19Хочу стать космонавтом
Индия выберет российское оборудование для своего космического корабля
В частности, Белоруссия готова произвести часть наземной аппаратуры, необходимой для испытаний обсерватории.
Обсерватория "Гамма-400" предназначена для получения данных с целью определения природы "темной материи" во Вселенной, развития теории происхождения высокоэнергичных космических лучей и физики элементарных частиц, исследования космического гамма-излучения в диапазоне высоких энергий и рентгеновского излучения, регистрации заряженных частиц космических лучей, поиска и исследования гамма-всплесков.
Помимо Физического института РАН и НПО Лавочкина в проекте участвуют Национальный исследовательский ядерный институт МИФИ, Институт космических исследований РАН и Федеральный научный центр — НИИ системных исследований.
Планета Венера
9 июня, 05:06Хочу стать космонавтом
Пандемия помешала ученым из России и США в исследовании Венеры
221206429
Обсудить 8
Хочу стать космонавтомРоссияВладимир КолмыковКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукМосковский инженерно-физический институтБелоруссияИталияУкраина
Популярные комментарии
"Планируется к 2030 году...". Как это напоминает: "К 2020 году в войска поступят 100 истребителей 5-го поколения! Никто не отвечает за треп
24 июня, 05:53
Сава Нургалиев
6001235
Украина всё равно поучаствует, гастарбайтерами на стадии строительства. На большее на Украине не осталось технологий.
24 июня, 04:07
ЛКЛысый Кучерявый
2280103
Рекомендуем
На камеры попали кадры с места перестрелки на Алтуфьевском шоссе
СМИ: в Москве пресекли "сходку" криминальных авторитетов
Военные корабли в бухте Севастополя
"Выглядят смешно": в Совфеде ответили на слова Киева о "долгах" России
Иван Охлобыстин
Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова отреагировала на оскорбления журналиста Габунии в адрес Путина
Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
"Такого в Кремле еще не было": что ждать от парада Победы — 2020
Молодой человек работает за компьютером
Эксперт рассказал, зачем удалять файлы сookies на компьютере и в телефоне
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Аэропорт Мадрида
NYT: ЕС может сохранить запрет на въезд для граждан России и США
Работа нефтяных станков - качалок
Европейские аналитики: "Россия не спасет нас от кризиса"
Девушка в медицинской маске в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Врач предостерег от ношения маски на подбородке
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
Здание компании Яндекс в Москве
"Яндекс" и Сбербанк объявили о разделе активов
Госсекретарь США Майк Помпео
США придумали новый способ наказать Россию и Китай
Участница парада в Калининграда потеряла туфлю и продолжила маршировать
В Калининграде наградят женщину, потерявшую туфлю в ходе парада
Группа со штандартами фронтов (Военная академия Ракетных войск стратегического назначения) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Пушков ответил на заявление Макаревича о "ненужности" парада Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
23:56Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов
23:51Джиган дал совет Харламову после сообщений о разводе с Асмус
23:45Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
Лента новостейМолния