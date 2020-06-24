Киев и Рим отказались от участия в российском космическом проекте

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Украина и Италия отказались от участия в создании астрофизической космической обсерватории "Гамма-400", предназначенной для наблюдения источников гамма-излучения во Вселенной, телескоп будет чисто российским, сообщил РИА Новости научный руководитель проекта, главный научный сотрудник Физического института РАН Аркадий Гальпер.
В апреле генеральный директор НПО Лавочкина Владимир Колмыков рассказал РИА Новости, что запуск обсерватории намечается в 2030 году.
"У нас в какой-то момент произошел разрыв отношений с нашими итальянскими коллегами. Не получилось чисто административно. У них не было финансовых ограничений", — сказал Гальпер.
По его словам, итальянцы должны были сделать для обсерватории "Гамма-400" часть прибора, которая измеряла угол прилета гамма-частицы.
"Итальянцы делали ту работу, которую мы не могли сделать. А сейчас мы просто пошли по другому пути, все пересчитали, и эту часть будут делать в России. И физический результат она дает не хуже, чем у итальянцев", — пояснил ученый.
Гальпер также рассказал, что из проекта "Гамма-400" вышла Украина. "С украинцами мы просто были вынуждены прекратить работы, потому что их ученым как бы в вежливой форме их руководство рекомендовало не принимать участие", — отметил он.
Украина должна была изготовить детекторы — прозрачные кристаллы, проходя через которые гамма-частица теряет энергию, и ее можно измерить. Также задачей украинской стороны было сделать аппаратуру, измеряющую электромагнитную обстановку.
"Аппаратуру теперь должен сделать Институт космических исследований РАН, а наши кристаллы, мы рассчитываем, что через два года, будут такими же, как планировавшиеся ранее", — сообщил ученый.
Однако, по его словам, в проекте "Гамма-400" примет участие Белоруссия. "На уровне Академий наук был подписан акт о намерениях проводить совместную работу", — сказал Гальпер.
В частности, Белоруссия готова произвести часть наземной аппаратуры, необходимой для испытаний обсерватории.
Обсерватория "Гамма-400" предназначена для получения данных с целью определения природы "темной материи" во Вселенной, развития теории происхождения высокоэнергичных космических лучей и физики элементарных частиц, исследования космического гамма-излучения в диапазоне высоких энергий и рентгеновского излучения, регистрации заряженных частиц космических лучей, поиска и исследования гамма-всплесков.
Помимо Физического института РАН и НПО Лавочкина в проекте участвуют Национальный исследовательский ядерный институт МИФИ, Институт космических исследований РАН и Федеральный научный центр — НИИ системных исследований.