Патриарх Кирилл молится о выздоровлении Назарбаева от коронавируса

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил поддержку и пожелал скорейшего выздоровления экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба предстоятеля.
Ранее пресс-служба 79-летнего Назарбаева сообщила, что его последний тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
"Получив известие о вашей болезни, хотел бы выразить вам свою поддержку в постигшем испытании", - говорится в обращении патриарха к первому президенту Казахстана.
Предстоятель Русской православной церкви напомнил, в частности, Назарбаеву "о важности упования на Всевышнего Творца - истинного Владыку нашей жизни, на Его безграничную милость и любовь".
"Надеюсь и верю, что великодаровитый Бог, ниспославший вам многие дары и таланты для заботы о родной стране и ее народе, избавит вас от болезни и поможет принести еще немалую пользу Отечеству. Молюсь о вашем скорейшем выздоровлении", - отметил патриарх.
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