Патриарх Кирилл молится о выздоровлении Назарбаева от коронавируса

"Получив известие о вашей болезни, хотел бы выразить вам свою поддержку в постигшем испытании", - говорится в обращении патриарха к первому президенту Казахстана.

Предстоятель Русской православной церкви напомнил, в частности, Назарбаеву "о важности упования на Всевышнего Творца - истинного Владыку нашей жизни, на Его безграничную милость и любовь".

"Надеюсь и верю, что великодаровитый Бог, ниспославший вам многие дары и таланты для заботы о родной стране и ее народе, избавит вас от болезни и поможет принести еще немалую пользу Отечеству. Молюсь о вашем скорейшем выздоровлении", - отметил патриарх.