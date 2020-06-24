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Религия и мировоззрение
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Патриарх Кирилл молится о выздоровлении Назарбаева от коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил поддержку и пожелал скорейшего выздоровления экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, у которого была... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T02:30
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
нурсултан назарбаев
патриарх кирилл (владимир гундяев)
казахстан
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коронавирус covid-19, нурсултан назарбаев, патриарх кирилл (владимир гундяев), казахстан

Патриарх Кирилл молится о выздоровлении Назарбаева от коронавируса

02:30 24.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил поддержку и пожелал скорейшего выздоровления экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба предстоятеля.
Ранее пресс-служба 79-летнего Назарбаева сообщила, что его последний тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
"Получив известие о вашей болезни, хотел бы выразить вам свою поддержку в постигшем испытании", - говорится в обращении патриарха к первому президенту Казахстана.
Предстоятель Русской православной церкви напомнил, в частности, Назарбаеву "о важности упования на Всевышнего Творца - истинного Владыку нашей жизни, на Его безграничную милость и любовь".
"Надеюсь и верю, что великодаровитый Бог, ниспославший вам многие дары и таланты для заботы о родной стране и ее народе, избавит вас от болезни и поможет принести еще немалую пользу Отечеству. Молюсь о вашем скорейшем выздоровлении", - отметил патриарх.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
23 июня, 11:51Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл: карантин следовало использовать для решения проблем
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Нурсултан НазарбаевПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Казахстан
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