На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом

"23 июня 2020 года среди персонала ГСП ЧАЭС (Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская атомная электростанция". — Прим. ред.) выявлен работник, у которого подтверждено респираторное заболевание COVID-19. В связи с очередным отпуском данный работник находился на ГСП ЧАЭС в последний раз 9 июня", — отмечается в сообщении пресс-службы.