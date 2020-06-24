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На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
На Чернобыльской АЭС зафиксировали случай заболевания COVID-19, сообщается на официальном сайте предприятия. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T01:27
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, чернобыльская аэс, украина, в мире

На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом

01:27 24.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЧернобыльская атомная электростанция
Чернобыльская атомная электростанция
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Чернобыльская атомная электростанция. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На Чернобыльской АЭС зафиксировали случай заболевания COVID-19, сообщается на официальном сайте предприятия.
"23 июня 2020 года среди персонала ГСП ЧАЭС (Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская атомная электростанция". — Прим. ред.) выявлен работник, у которого подтверждено респираторное заболевание COVID-19. В связи с очередным отпуском данный работник находился на ГСП ЧАЭС в последний раз 9 июня", — отмечается в сообщении пресс-службы.
Заразившегося коронавирусом сотрудника отправили на самоизоляцию, подчеркивается, что сейчас работник находится под наблюдением врача. На самоизоляции также находится сотрудник, который контактировал с заболевшим.
Во вторник глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что число выявленных случаев COVID-19 в стране за сутки выросло на 833, до 38074, умерли еще 23 человека.
Панорама Чернобыльской атомной электростанции с саркофагом на переднем плане
22 июня, 17:56
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
2010511
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеЧернобыльская АЭСУкраинаВ мире
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