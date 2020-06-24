США придумали новый способ наказать Россию и Китай

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Антон Скрипунов. Дональд Трамп решил сделать американские ценности священными для всего мира: он обозначил одной из главных целей внешней политики США "обеспечение религиозных свобод" в других государствах. Те, кто, по мнению американцев, нарушает эти свободы, подвергаются санкциям. Первым под "раздачу" попал Китай. На очереди — Россия. В чем Вашингтон обвиняет Москву — в материале РИА Новости.

"Первая свобода Америки"

Пресловутая "защита религиозных прав" рассорила США даже с приоритетным партнером — Индией. Официальный Нью-Дели не впустил в страну членов комиссии Госдепа по международной религиозной свободе, которые должны были собирать информацию о "преследованиях верующих". Глава индийского МИД Субрахманьям Джайшанкар заявил, что его страна не потерпит какого-либо вмешательства в вопросы, связанные с конституционными правами граждан.

В Америке считают иначе. Еще в 1998 году там приняли закон "О международной свободе вероисповедания", по которому власти США наделили себя правом "осуждать нарушения свободы вероисповедания и содействовать другим правительствам в продвижении основополагающего права".

А с 2001-го Госдеп ежегодно публикует отчет о религиозной ситуации во всех странах мира, где дает советы Белому дому, как поступить с тем или иным государством.

До июня 2020-го эти рекомендации были лишь формальностью и особо не влияли на внешнюю политику США. Однако отныне "обеспечение религиозной свободы" — еще один инструмент давления на другие страны. Дональд Трамп подписал соответствующий указ

"Религиозная свобода, первая свобода Америки, — императив для наших ценностей и национальной безопасности. Свобода вероисповедания для всех людей во всем мире — приоритет внешней политики Соединенных Штатов, и мы будем энергично ее продвигать", — говорится в президентском постановлении.

© РИА Новости / Стрингер Президент США Дональд Трамп перед началом брифинга возле Белого дома в Вашингтоне © РИА Новости / Стрингер Президент США Дональд Трамп перед началом брифинга возле Белого дома в Вашингтоне

Что это значит? Теперь Вашингтон может вводить санкции против стран, которые, по мнению Госдепа, нарушают религиозные свободы граждан. В ближайшие шесть месяцев американские дипломаты подготовят список государств и организаций, "вызывающих особую обеспокоенность".

А помогать в "продвижении права на вероисповедание", согласно документу, американцам на местах будут "религиозные объединения, а также другие институты гражданского общества". Для них предусмотрены различные программы поддержки — прежде всего финансовой. На реализацию этого плана Трамп распорядился выделить "минимум 50 миллионов долларов". То есть верхней планки попросту не существует.

"Преследования" экстремистов

Американские политологи назвали указ Трампа новым "актом Магнитского". По этому документу, принятому в 2012 году, США могут объявить санкции любому, кто, по мнению Белого дома, "нарушает права человека". Сам закон назван в честь скончавшегося в 2009 году россиянина Сергея Магнитского и на первых порах предусматривал санкции лишь против Москвы.

Нынешний "акт Трампа" тоже напрямую касается России. Вот уже три года Госдеп обвиняет Москву в "систематическом нарушении религиозных свобод".

В последнем докладе , опубликованном 10 июня, американское внешнеполитическое ведомство указало на "преследования "Свидетелей Иеговы"*, а также членов группировки "Хизб-ут-Тахрир"**. Про "свидетелей" в Вашингтоне твердят с 2017 года, когда Верховный суд России запретил эту организацию, а затем российский Минюст внес ее в список экстремистских.

А вот "Хизб-ут-Тахриру"** в этот раз уделили гораздо больше внимания. Эту структуру, исповедующую радикальный "политический ислам" и добивающуюся создания "Всемирного халифата", признали террористической в начале нулевых. Причем не только в России, но и, например, в Германии, Турции, большинстве арабских, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государств.

В США ее тоже объявили "способствующей распространению экстремистских настроений". По данным СМИ, в группировке состоял один из организаторов атаки на "башни-близнецы" в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, унесшей жизни почти трех тысяч человек.

Кроме того, лидеры "Хизб-ут-Тахрира"** неоднократно называли Штаты "главой куфра (неверия)" и призывали "положить конец мировому господству" этой страны, пророча ей "место в аду".

Однако американские власти больше озабочены "преследованиями" членов этой организации в России, особенно в Крыму. В Госдепе назвали аресты ее адептов "нарушением прав мусульман" и крымских татар.

"Свидетели Иеговы"* и "Хизб-ут-Тахрир"** — это выкормыши Госдепа, предназначенные для дестабилизации региона и влияния на население. Эти организации несут в широкие массы исключительно американские интересы и являются плацдармом для цветных революций. Так что в сторону все эти госдеповские озабоченности по поводу каких-то преследований: никого при решении своих внутренних вопросов мы слушать не станем", — так прокомментировал РИА Новости доклад депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек — сам крымский татарин.

"Двойные стандарты"

Опасения вмешательства США во внутренние дела высказали и другие государства из "контрольного списка". Например, официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала доклад Госдепа лицемерием, проявлением "двойных стандартов", "полным идеологических предрассудков". Ведь в Вашингтоне уверяют, что власти КНР "навязывают коммунистическую догму" действующим в стране религиозным организациям.

© Сайт МИД КНР, автор фото STEPHEN SHAVER Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин © Сайт МИД КНР, автор фото STEPHEN SHAVER Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин

Собственно, в Госдепе не скрывают, что Китай для них — цель номер один. Через несколько дней после публикации доклада появился президентский указ о санкциях за "преследования мусульман-уйгуров".

Причем наказывать США планируют не в одиночку. В начале года по инициативе госсекретаря Майка Помпео был создан Альянс религиозных свобод, куда вошли десятки стран, включая Австрию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Бразилию, Великобританию, Венгрию, Гамбию, Грецию, Грузию, Польшу.

А в феврале Помпео сообщил о присоединении к этой организации Украины. Решение, по его словам, приняли после поездки в Киев, где он встретился с лидером раскольнической "Православной церкви Украины" Епифанием Думенко. Тот пожаловался на "влияние Москвы" на религиозную ситуацию в стране.

С представителями других украинских религиозных организаций, прежде всего Украинской православной церкви (УПЦ), крупнейшей в стране, Помпео не контактировал. Хотя в УПЦ неоднократно призывали международное сообщество обратить внимание на преследования ее духовенства и верующих как раскольниками, так и властями. Более того, в разгар кампании по продвижению ПЦУ Киев попытался выдворить епископа канонической Церкви Гедеона (Харона), гражданина США.

Этот инцидент, случившийся в феврале 2019 года, Госдеп оставил без внимания. В докладе лишь вскользь упоминаются преследования верующих и захваты храмов Украинской церкви. Будто бы в этом нет пресловутого "нарушения религиозных свобод".

© Фото : Официальный сайт ПЦУ Встреча Госсекретаря США Майка Помпео с главой "Православной церкви Украины" Епифанием Думенко в Киеве. 31 января 2020 года. © Фото : Официальный сайт ПЦУ Встреча Госсекретаря США Майка Помпео с главой "Православной церкви Украины" Епифанием Думенко в Киеве. 31 января 2020 года.

"Представители УПЦ МП заявили, но не представили доказательств того, что ПЦУ проводила "рейдерские атаки", — отметили в Госдепе.

Звучит довольно странно, учитывая, что практически все сообщения о захвате храмов УПЦ на официальном сайте сопровождает фото- и видеоматериалами. Всего за последние два года Украинская церковь потеряла несколько сотен храмов.

"Заложники политических интересов"

Но, несмотря на то что храмы захватывают раскольники, американские власти, что парадоксально, винят в "религиозной нестабильности на Украине" именно Москву. И угрожают санкциями. Какими они будут — персональными, против конкретных организаций или госструктур, — пока не ясно.

"Насколько я знаю, такую политику США ведут чуть ли не с прошлого века. На мой взгляд, это неправильно. Я пастор протестантской церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которая, кстати, зародилась именно в Штатах, но в нашем вероучении мы придерживаемся разделения между государством и Церковью. Недопустимо, чтобы какое-то государство вмешивалось в вопросы свободы совести и религиозной свободы. Думаю, так считают в большинстве религиозных объединений России", — говорит РИА Новости генеральный секретарь совета Российской ассоциации религиозных свобод Олег Гончаров.

В ситуации с возможными санкциями, по его словам, над религиозными организациями в России нависла угроза: "они могут стать заложниками политики США".

"Периодически они и становятся средством для политических целей Вашингтона. Берутся какие-то отдельные факты нарушений, связанных с деятельностью религиозных объединений на территории России. Их подобрать можно всегда: это жизнь и случаются, например, ошибки чиновников. А иногда это бывают намеренные провокации членов отдельных организаций. Все это используется в политических целях", — отмечает пастор.

Он подчеркивает, что религиозные лидеры против такого подхода. А если говорить о религиозных свободах, то проблемы, связанные с ними, должны решаться внутри страны самим духовенством и только на основании российского законодательства.