Пекин назвал доклад США об отсутствии свободы религии в Китае лицемерием

Ранее госсекретарь США Майк Помпео , представляя ежегодный доклад о религиозных свободах в мире, вновь обвинил КНР в преследовании верующих. По его словам, "компартия Китая требует от всех религиозных лидеров подчиняться руководству КПК и вносить коммунистическую догматику в учения и практику их религий". Он также обвинил Китай в массовых задержаниях уйгуров в Синьцзяне и преследованиях тибетских буддистов и секты "Фалуньгун". Наконец, Помпео заявил об отсутствии в Китае верховенства права, свободы слова, мирных протестов и религиозных свобод, тогда как в США, по его словам, все это есть.

"Содержание этого доклада касательно Китая и заявления Помпео не учитывают фактов, полно идеологических предрассудков, безудержного очернения политики ЦК. Это является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, китайская сторона выступает решительно против", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что публикуемый ежегодно в США этот доклад на самом деле "лишь позволяет еще большему числу людей увидеть еще одно проявление лицемерия и двойных стандартов".

Она отметила, что правительство Китая в соответствии с законом защищает свободу вероисповедания граждан Китая, добавив, что в стране насчитывается около 200 миллионов верующих разных конфессий и около 5500 религиозных организаций.