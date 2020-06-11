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Пекин назвал доклад США об отсутствии свободы религии в Китае лицемерием
2020-06-11T13:37
майк помпео
хуа чуньин
китай
сша
в мире
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майк помпео, хуа чуньин, китай, сша, в мире

Пекин назвал доклад США об отсутствии свободы религии в Китае лицемерием

13:37 11.06.2020
284
© Сайт МИД КНР, автор фото STEPHEN SHAVERДиректор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
© Сайт МИД КНР, автор фото STEPHEN SHAVER
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
ПЕКИН, 11 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала лицемерием и еще одним проявлением двойных стандартов ежегодный доклад США о религиозных свободах в мире.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео, представляя ежегодный доклад о религиозных свободах в мире, вновь обвинил КНР в преследовании верующих. По его словам, "компартия Китая требует от всех религиозных лидеров подчиняться руководству КПК и вносить коммунистическую догматику в учения и практику их религий". Он также обвинил Китай в массовых задержаниях уйгуров в Синьцзяне и преследованиях тибетских буддистов и секты "Фалуньгун". Наконец, Помпео заявил об отсутствии в Китае верховенства права, свободы слова, мирных протестов и религиозных свобод, тогда как в США, по его словам, все это есть.
"Содержание этого доклада касательно Китая и заявления Помпео не учитывают фактов, полно идеологических предрассудков, безудержного очернения политики ЦК. Это является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, китайская сторона выступает решительно против", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.
Она подчеркнула, что публикуемый ежегодно в США этот доклад на самом деле "лишь позволяет еще большему числу людей увидеть еще одно проявление лицемерия и двойных стандартов".
Пекин
10 июня, 10:17
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Она отметила, что правительство Китая в соответствии с законом защищает свободу вероисповедания граждан Китая, добавив, что в стране насчитывается около 200 миллионов верующих разных конфессий и около 5500 религиозных организаций.
"У каждой национальности в Китае есть полная свобода вероисповедания. Все эти факты давно уже очевидны для всех", - подчеркнула Хуа Чуньин.
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Майк ПомпеоХуа ЧуньинКитайСШАВ мире
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