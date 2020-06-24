https://ria.ru/20200624/1573388639.html
Netflix снимет продолжение "Побега из курятника"
Студия Aardaman Animations подтвердила, что выступит продюсером сиквела "Побега из курятника" на Netflix, сообщает Variety. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T07:26
2020-06-24T07:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix, анси
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости
. Студия Aardaman Animations подтвердила, что выступит продюсером сиквела "Побега из курятника" на Netflix, сообщает
Variety.
Соответствующее заявление было сделано на фестивале в Анси, который проходит в онлайн-формате. О сиквеле давно ходили слухи, главной неожиданностью стало участие в проекте Netflix.
Оно стало возможным после того, как Aardaman прекратила сотрудничество со студиями Studiocanal и Pathe.
Даже два десятка лет спустя после релиза “Побег из курятника" остается самым кассовым кукольным мультфильмом.
Режиссер у сиквела поменяется. Вместо Питера Лорда ("Пираты! Банда неудачников") и Ника Парка ("Уоллес и Громит") проектом займется Сэм Фелл ("Смывайся" или "Паранорман, или Как приручить зомби").
По словам Фелла, работа над сценарием уже идет многие годы. Его пишут Кэри Киркпатрик и Джон О’Фаррелл.
Главными героями станут курочка Джинджер и петух Роки. Они живут на острове в "курином раю без людей", у них рождается дочь Молли. Она очень быстро растет, и остров становится ей мал. В то же время возникают слухи, что материку грозит серьезная опасность, Джинджер приходится мобилизовать своих подопечных и, рискуя свободой, спасать всех кур.