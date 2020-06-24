Netflix снимет продолжение "Побега из курятника"

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Студия Aardaman Animations подтвердила, что выступит продюсером сиквела "Побега из курятника" на Netflix, . Студия Aardaman Animations подтвердила, что выступит продюсером сиквела "Побега из курятника" на Netflix, сообщает Variety.

Соответствующее заявление было сделано на фестивале в Анси, который проходит в онлайн-формате. О сиквеле давно ходили слухи, главной неожиданностью стало участие в проекте Netflix.

Оно стало возможным после того, как Aardaman прекратила сотрудничество со студиями Studiocanal и Pathe.

Даже два десятка лет спустя после релиза “Побег из курятника" остается самым кассовым кукольным мультфильмом.

Режиссер у сиквела поменяется. Вместо Питера Лорда ("Пираты! Банда неудачников") и Ника Парка ("Уоллес и Громит") проектом займется Сэм Фелл ("Смывайся" или "Паранорман, или Как приручить зомби").

По словам Фелла, работа над сценарием уже идет многие годы. Его пишут Кэри Киркпатрик и Джон О’Фаррелл.