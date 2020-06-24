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В Мордовии от COVID-19 умерли две сестры — семеро детей остались сиротами
В больнице Саранска скончались сестры из села Белозерье. У одной осталось двое детей, у другой — пятеро. Пока за ними присматривает пожилая родственница. После... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T08:11
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коронавирус в россии
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сироты, республика мордовия, москва, саранск, дети, общество

В Мордовии от COVID-19 умерли две сестры — семеро детей остались сиротами

08:00 24.06.2020 (обновлено: 08:11 24.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Мария Семенова. В больнице Саранска скончались сестры из села Белозерье. У одной осталось двое детей, у другой — пятеро. Пока за ними присматривает пожилая родственница. После смерти женщин в селе начались массовые проверки — уже несколько дней врачи обходят дома. Официальных данных еще нет, но глава местной администрации рассказал РИА Новости, что симптомы COVID-19 есть у 40 человек, двоих увезли на скорой.

"Приехала переждать эпидемию"

Гузель умерла 16 июня, на следующий день скончалась ее сестра Хамида. По словам родственников, в больницу женщины попали всего за несколько дней до этого. Гузель давно жила в Москве, однако на лето вместе с мужем и детьми перебралась в Белозерье.

"Гузель приехала в гости — переждать эпидемию, чтобы избежать вируса. Получилось наоборот. Эпидемия ворвалась в эту семью — болеют и родители, и дети, даже сватья. В деревне ведь все тесно общаются. Встретились случайно на улице — уже заразился. Мы очень боимся и не знаем, как остановить болезнь", — призналась РИА Новости родственница семьи Мария (имя изменено).

Сначала симптомы появились у Хамиды, затем слегла Гузель, но умерла раньше сестры. "Они заболели 5 или 6 июня. Их долго не брали в больницу, говорили, все не так страшно. Взяли, когда легкие были поражены на 70% — уже было мало шансов на излечение. Сейчас дети болеют, взрослые, которые с ними, — тоже. Длинная цепочка получается. Симптомы обычные, как при гриппе, однако летом, в такую жару ведь его обычно не бывает. Как же так?" — недоумевает Мария.
Муж Хамиды умер десять месяцев назад, теперь дети — круглые сироты. Родители погибших женщин, а также свекровь Хамиды находятся в больнице. Дети с тетей. "Но и она болеет. Кто близко подойдет — заразится, это самое страшное".
Заразилась и третья сестра, Лейла, однако ей повезло: идет на поправку.

"Поняли, что их не бросили"

После смерти сестер в Белозерье начали массовый скрининг населения. Уже четыре дня по улицам ходят врачи в противочумных костюмах и стучатся в каждый дом.
"В селе паника, страх. Приезжали медсестры из районной больницы. Измеряли температуру, но у многих ее нет, потому что каждый с утра просыпается и принимает таблетки, которые сам себе назначил", — говорит Мария.
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Дозвониться до республиканского Минздрава на момент публикации материала не удалось, однако глава администрации Белозерского поселения Рясим Салихов подтвердил, что у Гузель и Хамиды был коронавирус. Сейчас официально выявили только эти два случая, но, скорее всего, скоро статистика изменится. "Врачи еще не сделали полный обход — послезавтра закончат. На сегодня осмотрели две тысячи человек. Насколько я знаю, подозрение на коронавирус у сорока — у одних температура, у других обоняния нет. Назначают лечение. Да, была паника, однако приехали представители администрации главы республики, Минздрава, районный главврач. Люди поняли, что их не бросили. Врачи все объясняют, измеряют температуру и сатурацию, если нужно, берут мазок на анализ. Если пациент тяжелый, вызывают скорую и отправляют в город. Двоих сразу отвезли в больницу, остальные лечатся дома", — описывает Салахов.
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Планируется также полная санобработка села. "Мы закупили химикаты, приедет МЧС, все дезинфицирует — кладбище, дома, дороги", — говорит глава администрации. Он признается: практически никто в Белозерье не верил, что пандемия их коснется, большинство и вовсе сомневались в реальности вируса.
"Все началось с двух сестер. После того как они умерли, когда похоронили их в целлофановых пакетах, как зараженных, люди осознали, что угроза действительно есть. До того мало кто принимал это всерьез", — пожимает плечами Салахов.
Теперь в Белозерье уже нет таких, кто считает ковид выдумкой. Все думают только о том, как организовать деревенскую жизнь, чтобы не заразить себя и семью.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СиротыРеспублика МордовияМоскваСаранскДетиОбщество
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