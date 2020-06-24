Женщина в защитной маске танцует на столе в отеле-казино Лас-Вегаса

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. В казино Лас-Вегаса туристам придется играть в масках, В казино Лас-Вегаса туристам придется играть в масках, сообщает Travel and Leisure.

В штате Невада развлекательные заведения обязаны контролировать, чтобы все, находящиеся за столом, были в масках, если между игроками и сотрудниками нет разделяющего барьера, перегородки или щита.

Новые правила распространяются на все настольные и карточные игры, зрителей и всех тех, кто находится на расстоянии до двух метров от стола.

Казино Лас-Вегаса возобновили работу 4 июня после перерыва в несколько недель. Посетители стояли в очереди, чтобы попытать удачу. Тогда же в городе заработали знаменитые фонтаны, рестораны.