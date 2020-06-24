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В казино Лас-Вегаса туристам придется играть в масках
В казино Лас-Вегаса туристам придется играть в масках, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T18:43
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, лас-вегас, сша, невада

В казино Лас-Вегаса туристам придется играть в масках

18:43 24.06.2020
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© REUTERS / Steve MarcusЖенщина в защитной маске танцует на столе в отеле-казино Лас-Вегаса
Женщина в защитной маске танцует на столе в отеле-казино Лас-Вегаса
© REUTERS / Steve Marcus
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. В казино Лас-Вегаса туристам придется играть в масках, сообщает Travel and Leisure.
В штате Невада развлекательные заведения обязаны контролировать, чтобы все, находящиеся за столом, были в масках, если между игроками и сотрудниками нет разделяющего барьера, перегородки или щита.
Новые правила распространяются на все настольные и карточные игры, зрителей и всех тех, кто находится на расстоянии до двух метров от стола.
Казино Лас-Вегаса возобновили работу 4 июня после перерыва в несколько недель. Посетители стояли в очереди, чтобы попытать удачу. Тогда же в городе заработали знаменитые фонтаны, рестораны.
Также игорные заведения обязаны обеспечить возможность соблюдения социальной дистанции. Там, где это невозможно, они устанавливают барьеры из плексигласа.
Россия, Санкт-Петербург
4 июня, 08:00Туризм
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмЛас-ВегасСШАНевада
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