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Европейские аналитики: "Россия не спасет нас от кризиса"
Британские СМИ бьют тревогу: французские и норвежские эксперты предсказывают дефицит нефти на европейском рынке, а это означает серьезный рост цен на сырье для... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T08:07
ближний восток
еврокомиссия
европа
авторы
экономика
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https://ria.ru/20200427/1570597530.html
О, надеюсь поднимутся цены. Друзья Путина смогут построиьт себе очередной дворец. А то знаете с низкими ценами им пришлось немного экономить.
222
Дефицит нефти?) Вы что там заворачиваете?)Ребята из неизвестного аналитического центра решили пофантазировать на десять лет вперёд- добыча Может снизится, а может и не может) Бред,замешанный на псевдопатриотизме.
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ближний восток
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383556_0:250:3072:1978_1400x0_80_0_0_a0661a3b976c71bc94939df59723b974.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ближний восток, еврокомиссия, европа, авторы, экономика

Европейские аналитики: "Россия не спасет нас от кризиса"

08:00 24.06.2020 (обновлено: 08:07 24.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Иван Данилов
Иван Данилов
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Британские СМИ бьют тревогу: французские и норвежские эксперты предсказывают дефицит нефти на европейском рынке, а это означает серьезный рост цен на сырье для Евросоюза. Стоит особо отметить европейский подход к решению этой проблемы: если Вашингтон в таких случаях искал бы очередной "Ирак", чью нефть можно было бы срочно "освободить" во имя демократии, то Брюсселю предлагается использовать предстоящий дефицит нефти как повод для того, чтобы ускорить переход на безуглеродную экономику в рамках "Зеленого курса", объявленного недавно Еврокомиссией.

"Согласно новому исследовательскому отчету, Европа может столкнуться с нехваткой нефти в следующее десятилетие, что делает шаг к использованию низкоуглеродной энергии еще более актуальным. Документ предупреждает: добыча нефти может снизиться быстрее, чем зависимость ЕС от ископаемого топлива, что повышает вероятность надвигающегося кризиса с поставками горючего и серьезного шока рыночных цен. В отчете французского аналитического центра Shift Project говорится, что риск достижения "пика поставок нефти" до перехода крупных экономик к более чистым источникам энергии является "дополнительной убедительной причиной для создания мира без нефти".

"Мир без нефти" — это все-таки сфера некоего религиозного мифа, а не реальной экономики, но проблема, на которую указывают французские исследователи и норвежские специалисты из Rystad Energy, на которых они ссылаются, — абсолютно реальна, хотя с деталями их прогнозов можно и нужно спорить.
В схематичном виде тот нефтяной апокалипсис, который предрекли Евросоюзу, выглядит следующим образом: в нефтедобычу сейчас мало кто инвестирует, так как многие добывающие компании напуганы падением цен, а дополнительный капитал, необходимый для того, чтобы открывать и разрабатывать новые месторождения, привлекать очень трудно — и потому, что инвесторов тревожат скачки цен, и потому, что активисты стараются делать любые вложения в добычу и переработку углеводородов токсичными с имиджевой и политической точек зрения. В результате уже очевидно, что мир продолжает потреблять нефть, но в сравнительно недалеком будущем ее просто на всех не хватит — не столько из-за того, что ископаемое "закончилось", сколько из-за того, что на глобальном уровне в этот сектор не вкладывалось достаточно денег, причем это недофинансирование началось еще в 2016 году.
Нефтяная качалка
8 июня, 08:00Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Специалисты Rystad Energy, которых цитируют британские СМИ и французские политические активисты, считают, что добыча в перспективе сократится и на постсоветском пространстве, и в Африке, что может привести к "ценовым шокам" (то есть резкому росту цен) на европейском нефтяном рынке. В случае России вряд ли нужно смотреть в будущее с таким пессимизмом, ибо отечественные компании вполне ответственно продолжают расширять ресурсную базу и вкладываются в развитие добычи даже в условиях низких цен на нефть, но на глобальном уровне ситуация движется именно к сценарию "мирового дефицита" со всеми вытекающими последствиями.
В этом контексте стоит посмотреть на шокирующий прогноз не узкопрофильных экспертов и европейских экологических активистов, а крупного американского банка JPMorgan, то есть структуры, для которой ставки на будущие экономические события и поведение финансовых и товарных рынков — главный источник дохода.

Американский телеканал CNN напоминает зрителям, что еще до эпидемии коронавируса JPMorgan предсказал начало нового цикла роста цен на нефть и, несмотря на эпидемию, которая буквально уничтожила часть спроса на черное золото, аналитики банка не только не поменяли свое мнение о перспективах этого рынка, но даже пришли к выводу о том, что после эпидемии потенциал роста цен стал еще выше.

"Согласно отчету JPMorgan, опубликованному 12 июня, переизбыток нефти на рынке превратится в "фундаментальный дефицит предложения". Наиболее вероятный сценарий, по словам JPMorgan, заключается в том, что цена нефти Brent поднимается до 60 долларов за баррель, чтобы стимулировать рост добычи. В отчете не указана целевая цена для оптимистичного сценария, однако (руководитель направления нефтегазового рынка Европы и Ближнего востока) Кристиан Малек заявил CNN Business, что оптимистичный прогноз JPMorgan о цене нефти в 190 долларов за баррель, который был опубликован марте, все еще остается в силе. На самом деле он считает, что сейчас этот сценарий стал еще более вероятным. Кристиан Малек, который с 2013 года прогнозировал снижение цен на нефть, сейчас указывает на очень большой дефицит, который, как ожидается, возникнет в 2022 году и может составить 6,8 миллиона баррелей в день к 2025 году, если ОПЕК и другие (страны-добытчики) не начнут добывать намного больше нефти".
Добыча нефти в Техасе, США
1 мая, 08:00
"Тысяча долларов за баррель": американский план шокирует нефтяной рынок
Как справедливо отмечает CNN, многие крупные нефтяные компании, такие как BP, Shell, Total и ConocoPhillips, решили отложить масштабные инвестиции в новые нефтедобывающие проекты, и вообще инвестиции в новую добычу упали в 2020 году до рекордно низкого уровня в 383 миллиарда долларов, то есть до минимума за последние 15 лет. С учетом того, что идентификация и разработка любого крупного проекта такого рода требует долгих лет, то, даже если в ответ на рост цен до 60 или 80 долларов за баррель уровень инвестиций в конвенциональную нефтедобычу резко повысится, избежать периода структурного дефицита вряд ли получится.
Конечно, остается риск, что Евросоюз и другие потребители нефти заранее озаботятся созданием энергетической и транспортной системы, которой не нужна нефть в таких количествах. По целому ряду экономических и технологических причин создание (особенно быстрое) такой системы, скорее всего, является невозможным даже для столь мощной структуры, как современный ЕС. Но даже если вдруг планы по созданию новой "зеленой" экономики будут хоть сколь-нибудь успешными, Россия от этого только выиграет. Мы уже писали, что главная надежда на создание нового экономического порядка в Европе — использование водорода в качестве источника энергии, по крайней мере, именно на это делает ставку Еврокомиссия в официальных документах и экономических программах. Однако даже западные аналитики признают, что для реализации этой амбициозной программы Евросоюзу придется наращивать импорт природного газа из России.
Добыча нефти
27 апреля, 08:00Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Революция США против русско-арабской мощи подавлена и "стоит на коленях"
По большому счету, у Евросоюза в случае реализации сценариев, о которых пишут французские эксперты и американские финансисты, останется только один выбор: покупать или российскую дорогую нефть, или российский дорогой газ. Оба варианта будут вполне позитивными для отечественной экономики.
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Ближний ВостокЕврокомиссияЕвропаАвторыЭкономика
Популярные комментарии
О, надеюсь поднимутся цены. Друзья Путина смогут построиьт себе очередной дворец. А то знаете с низкими ценами им пришлось немного экономить.
24 июня, 10:10
Алексей 1
1016013111
Дефицит нефти?) Вы что там заворачиваете?)Ребята из неизвестного аналитического центра решили пофантазировать на десять лет вперёд- добыча Может снизится, а может и не может) Бред,замешанный на псевдопатриотизме.
24 июня, 10:41
Вася Харлей
108010158
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