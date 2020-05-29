На "плане спасения Европы" будет зарабатывать Россия

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает в нехарактерной для политика роли: она учит европейцев правилам жизни. Например, жителям Евросоюза, которые неделю назад радовались новому плану ЕС по восстановлению экономики стран, пострадавших от коронавируса, предстоит познакомиться с важным правилом, которое гласит, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В современном европейском прочтении правило следует формулировать в виде "бесплатный грант не бывает бесплатным", но суть от этого не меняется.

Напомним фабулу конфликта, из-за которого такие страны, как Дания, Нидерланды, Австрия, Швеция и даже Эстония высказывают свое недовольство и даже угрожают сорвать принятие общеевропейского плана "экономического спасения".

Италия, Испания и другие страны "европейского бедного Юга" еще в самом начале эпидемии начали требовать от Евросоюза в целом и Германии в частности оказания медицинской и финансовой помощи. Германия вместо денег и врачей прислала пожелания крепкого здоровья, а руководству пострадавших стран была прочитана внеплановая лекция-нотация про дисциплину, европейскую солидарность, бюджетную ответственность и реформу государственных институтов. В Италии начало нарастать недоумение: солидарность и налоги в стране — европейские (то есть "брюссельские"), а медики, приехавшие помогать в итальянские больницы, — почему-то российские, китайские и кубинские.

Итальянские политики, включая целую группу мэров, написали даже письмо своим немецким коллегам, в котором довольно четко указывали на плачевные перспективы Евросоюза в целом и еврозоны в частности в том случае, если Рим не получит денег. В условиях тотального экономического и эпидемиологического кризиса для Италии выход из Евросоюза или из еврозоны, вместе с дефолтом по государственным и частным обязательствам, мог бы стать последним шансом спасти хоть часть экономики или хотя бы как следует отомстить на прощанье той структуре (Евросоюзу), чье политическое руководство в принципе можно считать соавтором итальянских проблем. Аналогичные (хотя и менее заметные) процессы начали разворачиваться в общественном мнении других европейских стран, особенно тех, которых Еврокомиссия уже много лет заставляет ограничивать свои бюджетные расходы и дефициты.

Эммануэль Макрон воспользовался ситуацией и резко провел ребрендинг своей старой идеи о выпуске общеевропейских долговых инструментов — "европейских облигаций", отвечать по которым должна, по сути, Германия и другие страны с более-менее ответственной бюджетной политикой, а деньги может тратить Франция и ее партнеры — на социальные программы и интеграцию мигрантов. Теперь эти инструменты были названы "коронабондами", а ситуативный альянс стран, желающих под предлогом коронавируса воплотить мечту об ограблении немецкого бюджета в жизнь, начал давить на Ангелу Меркель. В конце концов, вероятно, под угрозой развала Евросоюза и будучи убежденной, по ее собственным словам, в том, что "у национального государства в одиночестве будущего нет" , немецкий канцлер согласилась на то, чтобы новые коллективные долги Евросоюза были, по сути, повешены на Германию и на такие страны, как Дания, Австрия и Швеция.

Схема выглядела прекрасно: Еврокомиссия выпускает "коронабонды" на 750 миллиардов евро, более 500 миллиардов раздают в виде безвозмездных грантов "бедным европейским странам", а деньги кредиторам вернет Германия и другие лидеры по нетто-поступлениям в европейский бюджет, то есть те страны, которые в бюджет Евросоюза платят больше, чем от него получают. Вероятно, предполагалось, что наиболее вероятным держателем этих облигаций станет ЕЦБ (то есть Европейский центральный банк, "печатающий евро"), а уж с ним в случае необходимости можно договориться или о списании, или об изменении условий — хотя эта возможность не проговаривается открыто. Все это выглядело как сказка: бесплатные деньги решают все проблемы! Итальянские и испанские политики даже начали заранее требовать добавки в виде дополнительных грантов.

Иллюзия бесплатности была уничтожена резко и внезапно. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что, во-первых, "банкет" придется оплатить, а во-вторых, оплата будет носить принудительный характер, распределенный по всем гражданам Евросоюза в виде новых европейских налогов.

Как сообщает немецкое государственное СМИ Deutsche Welle : "Возмещение (расходов. — Прим. ред.) должно финансироваться за счет новых налогов или "собственных ресурсов" каждой из стран-членов, как это называются на жаргоне Еврокомиссии. Сама Еврокомиссия не может повышать налоги. До сих пор страны — члены Евросоюза всегда запрещали Еврокомиссии собирать свои "собственные ресурсы" в значительных объемах. Собственный доход и собственные налоги приравниваются к власти, и это то, что государства-члены не обязательно хотят передать Брюсселю... Чтобы собрать деньги для погашения платежей с 2028 года, фон дер Ляйен предлагает расплывчатые налоги на пластиковые отходы, углекислый газ и импорт из третьих стран, который наносит ущерб климату".

Переведем с бюрократического брюссельского на разговорный русский: европейцам придется дополнительно платить за каждый литр бензина, за отопление в доме, за каждый китайский товар, который они купили в ущерб более дорогому европейскому (ибо китайский импорт "вредит климату" ), и все это ради того, чтобы порадоваться сейчас "бесплатной" программе спасения экономики.

Но это еще не все. И если этот "налоговый финт" Еврокомиссии могут простить, то реакция на другие уточнения по поводу программы "спасения экономики после коронавируса" может оказаться гораздо более эмоциональной. Как известно, госпожа фон дер Ляйен сделала своей программой "Зеленый курс для Европы" (European green deal) и даже в условиях эпидемии она продолжает, при полной поддержке Еврокомиссии и европейского экспертного сообщества, считать "борьбу с изменением климата" главным приоритетом, на который и нужно потратить деньги, вообще-то взятые в долг под купирование экономических последствий коронавируса.

В специальном пресс-релизе от 27 мая Еврокомиссия прямым текстом указывает, на что (в приоритетном формате) пойдет значимая часть денег : "Развертывание проектов в области возобновляемых источников энергии, особенно ветровой, солнечной, и начало экологически чистой водородной экономики в Европе".

Это было бы смешно, но Еврокомиссия воспринимает ситуацию максимально серьезно, и, как сообщает агентство S&P Global Platts, Еврокомиссия уже сейчас запрашивает на рынке сметы и предложения по созданию "водородной экономики" и массовому использованию водорода в качестве "зеленого топлива".

Но вот беда: производить полностью "зеленый" водород — как пишут западные аналитики и признают европейские чиновники — очень дорогое удовольствие, ведь "зеленая" энергия от ветряков или солнечных панелей очень дорога сама по себе, и для того, чтобы с ее помощью добыть водород из воды, ее требуется очень много. Оттого Еврокомиссия готова признать "чистым" и достойным финансирования и поддержки водород, "добытый" из... природного газа. В случае Евросоюза — добытого из импортного природного газа. Немецкие компании потирают руки и уже бомбардируют чиновников предложениями о создании в Германии целой "водородной инфраструктуры", которая, правда, будет нуждаться в больших финансовых вливаниях . И есть все шансы на то, что европейские деньги, собранные на борьбу с последствиями коронавируса, по сути, уйдут на "водородную энергетику", в основном в Германии, хотя, конечно, часть все-таки достанется Италии и Франции, во имя сохранения еврозоны.