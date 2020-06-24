Межгосударственные отношения России и Южной Осетии

Владимир Путин и президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов во время встречи. 24 августа 2018

26 августа 2008 года указом президента Российской Федерации Республика Южная Осетия признана в качестве суверенного и независимого государства. 9 сентября 2008 года установлены дипломатические отношения, 17 сентября 2008 года подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия.

18 марта 2015 года подписан Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции. Договор является базовым для поэтапного установления между Россией и Южной Осетией более тесного сотрудничества при сохранении государственного суверенитета республики. Договор заключен сроком на 25 лет с возможностью его продления на последующие десятилетние периоды.

13 июля 2009 года состоялся первый визит президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в Южную Осетию. 8 августа 2012 года Дмитрий Медведев посетил Цхинвал с рабочим визитом в качестве премьер-министра России.

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов посещал РФ семь раз с рабочим визитом и один раз с официальным визитом в октябре 2012 года. Последний рабочий визит Леонида Тибилова состоялся 21 марта 2017 года

10 апреля 2017 года Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову.

2 мая 2017 года в Сочи состоялась встреча Владимира Путина с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Обсуждались, в частности, вопросы экономического взаимодействия двух стран.

14 ноября 2017 года президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались текущие вопросы сотрудничества двух государств. По итогам визита был подписан ряд документов.

6 марта 2019 года президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил Россию с рабочим визитом. В ходе встречи на высшем уровне обсуждались текущее состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, прежде всего в социально-экономической сфере.

13 марта 2020 года Анатолий Бибилов вновь посетил Москву с рабочим визитом.

Российские и югоосетинские делегации плотно взаимодействуют в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Последовательно наращиваются межпарламентские связи. 6 сентября 2008 года заключено Соглашение между Советом Федерации РФ и парламентом Южной Осетии. Создана двусторонняя межпарламентская комиссия по сотрудничеству, заседания которой проводятся два раза в год. Представители российского парламента неоднократно посещали Цхинвал.

Ключевая роль в двустороннем взаимодействии принадлежит Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству (МПК), образованной в соответствии с Соглашением об оказании помощи Республике Южная Осетия в социально-экономическом развитии от 26 августа 2009 года . Очередное 20-е заседание межправкомиссии прошло в декабре 2019 года в Цхинвале.

Россия оказывает республике масштабную социально-экономическую помощь.

В рамках финансируемой Российской Федерацией Инвестиционной программы были построены десятки учебных учреждений, восстановлена медицинская инфраструктура, продолжается развитие дорожно-транспортной базы, обеспечена энергетическая безопасность Южной Осетии.

В республике был открыт ряд стабильно функционирующих предприятий: в 2013 году на средства российского бизнесмена – руководителя компании "БТК-Групп" Таймураза Боллоева была восстановлена Цхинвальская швейная фабрика; ростовская компания "Евродон" в 2017 году открыла мясоперерабатывающий комплекс "Растдон"; известная группа компаний "Владимирский стандарт" запустила в Цхинвале производство минеральной воды "Осетинская"; завершаются работы по закладке яблоневых садов интенсивного типа на 50 гектарах земли в Цхинвальском районе.

В числе социально значимых объектов , построенных Россией, – магистральный газопровод "Владикавказ-Цхинвал", Транскам, ЛЭП в Ленингорский район, а также большое количество учреждений здравоохранения, образования и культуры.

В настоящее время осуществляется Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2020-2022 годы с общим объемом финансирования 4,5 миллиарда рублей (по полтора миллиарда ежегодно). Трехлетняя программа включает в себя 52 мероприятия, направленных на продолжение строительства объектов социального назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры.

В 2019 году российско-югоосетинский товарооборот составил 78,793 миллиона долларов, что выше показателей 2018 года на 20,17%, экспорт составил 63,276 миллиона долларов, импорт – 15,516 миллиона долларов.

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них и др. Российский импорт представлен в основном текстилем и обувью, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем.

На основании Соглашения об объединенной российской военной базе на территории Республики Южная Осетия от 7 апреля 2010 года в республике размещена 4-я объединенная российская военная база, задачей которой является защита суверенитета и безопасности Российской Федерации и Республики Южная Осетия. По Соглашению о совместных усилиях в охране государственной границы от 30 апреля 2009 года Южная Осетия делегировала российской стороне полномочия по охране своей границы с Грузией. Эти задачи решает Пограничное управление ФСБ России в Республике Южная Осетия.

31 марта 2017 года Москва и Цхинвал подписали межгосударственное соглашение о вхождении части войск Южной Осетии в состав российской армии. Подписи под документом поставили министры обороны России и Южной Осетии генерал армии Сергей Шойгу и генерал-лейтенант Ибрагим Гассеев. В июле 2017 года парламент Южной Осетии ратифицировал соглашение с Россией о порядке вхождения отдельных подразделений югоосетинской армии в состав Вооруженных сил России. 5 февраля 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил республики в состав Российской армии.

В соответствии с Конституционным законом "О государственных языках Республики Южная Осетия", русский язык наравне с осетинским является одним из двух государственных языков республики.

Развивается взаимодействие в области образования. По линии Россотрудничества для югоосетинских выпускников в 2020 году выделено 18 мест в российских вузах. Кроме того, квоты выделяют силовые ведомства. Ежегодно в российские вузы по линии МВД поступает около 22 человек , по линии Министерства обороны – 90-100 абитуриентов.