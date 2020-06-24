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Межгосударственные отношения России и Боснии и Герцеговины
Российская Федерация признала независимость Боснии и Герцеговины (БиГ) 27 апреля 1992 года. 26 декабря 1996 года между Россией и БиГ были установлены... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T04:23
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босния и герцеговина
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, босния и герцеговина, справки

Межгосударственные отношения России и Боснии и Герцеговины

04:23 24.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Президент РФ Владимир Путин и председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российская Федерация признала независимость Боснии и Герцеговины (БиГ) 27 апреля 1992 года. 26 декабря 1996 года между Россией и БиГ были установлены дипломатические отношения.
Взаимодействие России с Боснией и Герцеговиной отличает дружественная атмосфера и поступательная динамика развития. За прошедшие годы сотрудничество приобрело многовекторный характер.
Поддерживается регулярный двусторонний диалог с центральным и энтитетским (территориальных образований) руководством. В мае 2015 года председательствующий президиума БиГ Младен Иванич участвовал в мероприятиях по случаю 70-летия Победы в Москве.
22 сентября 2016 года президент Российской Федерации Владимир Путин принял президента Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика в Москве.
Обсуждалась ситуация на Балканах, различные вопросы двустороннего взаимодействия, актуальные проблемы международной повестки дня.
2 июня 2017 года и 25 мая 2018 года состоялись краткие беседы Владимира Путина и Милорада Додика "на полях" Петербургского международного экономического форума.
30 сентября 2018 года Владимир Путин встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Сочи.
17 января 2019 года в Белграде (Сербия) состоялась беседа Владимира Путина с председательствующим президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.
6 июня 2019 года в Санкт-Петербурге переговоры с Милорадом Додиком провел глава МИД России Сергей Лавров, 19 октября 2019 года в Белграде состоялась беседа Милорада Додика с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Поддерживается диалог по линии внешнеполитических ведомств. 3 декабря 2015 года состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел БиГ Игорем Црнадаком "на полях" заседания СМИД ОБСЕ в Белграде.
19 мая 2017 года Сергей Лавров провел краткую беседу с Игорем Црнадаком в рамках заседания комитета министров Совета Европы в Никосии (Кипр).
21 сентября 2018 года Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Боснию и Герцеговину. В Сараево были организованы встречи с членами Президиума БиГ и с министром иностранных дел БиГ Игорем Црнадаком, в Баня-Луке состоялась беседа с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.
Развиваются контакты по парламентской линии. Этапным событием в двусторонних отношениях стал официальный визит в БиГ председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко 23-24 апреля 2018 года. В Сараево состоялись встречи Матвиенко с членами президиума БиГ, руководством обеих палат Парламентской ассамблеи БиГ. В Баня-Луке прошли переговоры с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, председателем Народной скупщины (парламента) Республики Сербской Неделько Чубриловичем.
22 мая 2019 года в Москве российский сенатор Константин Косачев обсудил с Неделько Чубриловичем дальнейшее укрепление сотрудничества.
10 февраля 2020 года в Москве председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председательствующим Палаты народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Драганом Човичем.
Россия является одним из значимых внешнеторговых партнеров БиГ. По итогам 2019 года внешнеторговый оборот составил более 137 миллионов долларов. Российский экспорт в БиГ составил более 38 миллионов долларов, импорт из БиГ – около 99 миллионов долларов. В первом квартале 2020 года товарооборот России с Боснией и Герцеговиной составил 21, 5 миллиона долларов, российский экспорт – 3,7 миллиона долларов, импорт – 17,8 миллиона долларов.
Основу российского экспорта составляют металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье и др. Импорт представлен продукцией химической промышленности, текстилем и обувью, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, машинами, оборудованием и транспортные средствами.
Важным проектом российско-боснийского сотрудничества является модернизация АО "Зарубежнефть" нефтеперерабатывающей отрасли Республики Сербской.
На боснийском рынке также работают ПАО "Газпром нефть", владеющая сетью АЗС, и ПАО "Сбербанк".
Успешно осуществляется сотрудничество в энергетике. БиГ является потребителем российского природного газа.
В декабре 2017 года было подписано соглашение о создании совместного предприятия между ООО "Газпром СПГ технологии" и АО "Гас РЕС" на территории города Зворник (Республика Сербская).
Важное место в развитии инвестиционно-хозяйственном взаимодействия отводится Межправительственной Российско-Боснийско-Герцеговинской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, очередная полноформатная сессия которой состоялась 17 мая 2017 года в Москве.
Россия – один из самых крупных инвесторов в экономику Боснии и Герцеговины. По данным на середину 2019 года, сумма прямых инвестиций из России в БиГ составила 878 миллионов долларов.
Развиваются контакты в гуманитарной сфере.
В апреле 2020 года Россия оказала помощь Республике Сербской в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Тремя рейсами Ил-76 было переброшено несколько бригад врачей и специальной техники для дезинфекции.
В сентябре 2012 года в Баня-Луке был открыт Информационный центр Фонда "Русский мир", в задачи которого входит популяризация в БиГ и РС российской культуры и русского языка.
В сентябре 2018 года в ходе визиты главы МИД РФ Сергея Лаврова был заложен первый камень в основание православного храма в память о семье Императора Николая II и центра российско-сербского духовного единства.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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