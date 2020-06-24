Межгосударственные отношения России и Боснии и Герцеговины

Российская Федерация признала независимость Боснии и Герцеговины (БиГ) 27 апреля 1992 года. 26 декабря 1996 года между Россией и БиГ были установлены дипломатические отношения.

Взаимодействие России с Боснией и Герцеговиной отличает дружественная атмосфера и поступательная динамика развития. За прошедшие годы сотрудничество приобрело многовекторный характер.

Поддерживается регулярный двусторонний диалог с центральным и энтитетским (территориальных образований) руководством. В мае 2015 года председательствующий президиума БиГ Младен Иванич участвовал в мероприятиях по случаю 70-летия Победы в Москве.

22 сентября 2016 года президент Российской Федерации Владимир Путин принял президента Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика в Москве.

Обсуждалась ситуация на Балканах, различные вопросы двустороннего взаимодействия, актуальные проблемы международной повестки дня.

17 января 2019 года в Белграде (Сербия) состоялась беседа Владимира Путина с председательствующим президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

Поддерживается диалог по линии внешнеполитических ведомств. 3 декабря 2015 года состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел БиГ Игорем Црнадаком "на полях" заседания СМИД ОБСЕ в Белграде.

19 мая 2017 года Сергей Лавров провел краткую беседу с Игорем Црнадаком в рамках заседания комитета министров Совета Европы в Никосии (Кипр).

21 сентября 2018 года Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Боснию и Герцеговину . В Сараево были организованы встречи с членами Президиума БиГ и с министром иностранных дел БиГ Игорем Црнадаком, в Баня-Луке состоялась беседа с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

Развиваются контакты по парламентской линии. Этапным событием в двусторонних отношениях стал официальный визит в БиГ председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко 23-24 апреля 2018 года. В Сараево состоялись встречи Матвиенко с членами президиума БиГ, руководством обеих палат Парламентской ассамблеи БиГ. В Баня-Луке прошли переговоры с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, председателем Народной скупщины (парламента) Республики Сербской Неделько Чубриловичем.

22 мая 2019 года в Москве российский сенатор Константин Косачев обсудил с Неделько Чубриловичем дальнейшее укрепление сотрудничества.

10 февраля 2020 года в Москве председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председательствующим Палаты народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Драганом Човичем.

Россия является одним из значимых внешнеторговых партнеров БиГ. По итогам 2019 года внешнеторговый оборот составил более 137 миллионов долларов. Российский экспорт в БиГ составил более 38 миллионов долларов, импорт из БиГ – около 99 миллионов долларов. В первом квартале 2020 года товарооборот России с Боснией и Герцеговиной составил 21, 5 миллиона долларов , российский экспорт – 3,7 миллиона долларов, импорт – 17,8 миллиона долларов.

Основу российского экспорта составляют металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье и др. Импорт представлен продукцией химической промышленности, текстилем и обувью, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, машинами, оборудованием и транспортные средствами.

Важным проектом российско-боснийского сотрудничества является модернизация АО "Зарубежнефть" нефтеперерабатывающей отрасли Республики Сербской.

На боснийском рынке также работают ПАО "Газпром нефть", владеющая сетью АЗС, и ПАО " Сбербанк ".

Успешно осуществляется сотрудничество в энергетике. БиГ является потребителем российского природного газа.

В декабре 2017 года было подписано соглашение о создании совместного предприятия между ООО "Газпром СПГ технологии" и АО "Гас РЕС" на территории города Зворник (Республика Сербская).

Важное место в развитии инвестиционно-хозяйственном взаимодействия отводится Межправительственной Российско-Боснийско-Герцеговинской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, очередная полноформатная сессия которой состоялась 17 мая 2017 года в Москве.

Россия – один из самых крупных инвесторов в экономику Боснии и Герцеговины. По данным на середину 2019 года, сумма прямых инвестиций из России в БиГ составила 878 миллионов долларов.

Развиваются контакты в гуманитарной сфере.

В апреле 2020 года Россия оказала помощь Республике Сербской в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Тремя рейсами Ил-76 было переброшено несколько бригад врачей и специальной техники для дезинфекции.

В сентябре 2012 года в Баня-Луке был открыт Информационный центр Фонда "Русский мир", в задачи которого входит популяризация в БиГ и РС российской культуры и русского языка.

В сентябре 2018 года в ходе визиты главы МИД РФ Сергея Лаврова был заложен первый камень в основание православного храма в память о семье Императора Николая II и центра российско-сербского духовного единства.