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Путин рассказал о сложном периоде, изменившем уклад жизни россиян
Пандемия коронавируса изменила уклад жизни россиян, заявил Владимир Путин в своем телеобращении. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T23:29
телеобращение президента 23 июня 2020 года
владимир путин
москва
забайкальский край
санкт-петербург
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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телеобращение президента 23 июня 2020 года, владимир путин, москва, забайкальский край, санкт-петербург, общество

Путин рассказал о сложном периоде, изменившем уклад жизни россиян

23:29 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пандемия коронавируса изменила уклад жизни россиян, заявил Владимир Путин в своем телеобращении.
"Эти, безусловно, сложные дни, недели, месяцы, у всех нас было совсем другое ощущение времени. Слишком многое они в себя вместили: резко изменившийся уклад жизни, ограничение для работы и общения, тревоги и опасения, и даже горечь потерь, разлуки с родными, близкими, мысли о том, что будет завтра, как защитить, оградить от беды самых близких, как обеспечить семью, детей, поддержать родителей", — сказал глава государства.
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По словам президента, несмотря на всю тяжесть ситуации, в обществе не возникло растерянности, напротив, россиян объединило четкое понимание ситуации и осознание реальности угрозы, необходимости совместной борьбы с ней.
"Эпидемия словно резко разделила время на до и после", - отметил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что несмотря на все трудности, это время также стало и временем надежд, благодарности людям и гордости за тех, кто смог проявить свои лучшие качества. Меры по борьбе с коронавирусом помогли спасти десятки тысяч жизней, добавил он.

Никого не оставят в беде

Путин подчеркнул, что в некоторых регионах эпидемиологическая ситуация остается сложной, однако механизм оперативного реагирования уже отработан.
"Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придет на помощь. Если потребуется, все соберем в кулак - ресурсы наших ведущих медицинских центров, Вооруженных сил, МЧС, волонтеров - так, как это было в Дагестане, Забайкальском крае, других регионах", — сказал глава государства.
При этом президент добавил, что несмотря на отступление пандемии, необходимо оставаться бдительными. Вакцина, несмотря на важность ее разработки, не является панацеей, и бороться с угрозой COVID-19 можно только благодаря соблюдению санитарных профилактических мер.

Меры поддержки россиян

Также, обратившись к россиянам, президент предложил ряд мер общественной поддержки. В частности, глава государства поручил продлить на два месяца введенные для соцработников выплаты. Он отметил, что в период пандемии сотрудники детских интернатов, домов престарелых, педагоги, психологи и медперсонал непрерывно трудились двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск распространения инфекции. В июле люди с детьми младше 16 лет получат еще по десять тысяч рублей от государства. Семьям, где оба родителя потеряли работу, выплатят по три тысячи рублей на ребенка, а также предоставят повышенное пособие по безработице до конца лета.
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Кроме того, Путин предложил повысить со следующего года НДФЛ для россиян, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год. Они будут платить по 15 процентов, что ежегодно будет приносить в казну 60 миллиардов рублей. Эти деньги направят на лечение детей с орфанными заболеваниями.
Налоговый режим для самозанятых, как отметил Путин, распространят на всю страну. Российский лидер предложил предоставлять такой статус не с 18, а уже с 16 лет.
Также президент пообещал расширить льготную ипотеку в 6,5 процента на покупку нового жилья. Теперь эти условиях будут распространяться на недвижимость стоимостью до 6 миллионов рублей, а в Москве и Петербурге — до 12 миллионов рублей.
Еще Путин предложил снизить ставку страховых взносов для IT-компаний с нынешних 14 до 7,6 процента.
"Напомню, мы уже вдвое — до 15 процентов — понизили ставку страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса. Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше", — сказал он.
Говоря о ситуации в регионах, президент пообещал оказать дополнительную им помощь: субъекты Федерации получат по сто миллиардов рублей на компенсацию трат из-за пандемии.
"Речь не только о возросших расходах на систему здравоохранения, на прямую помощь людям, предприятиям ", — подчеркнул он.
Такую же сумму регионам также выплатят для обновления дорожной сети.
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