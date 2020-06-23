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Twitter пометил сообщение Трампа как "угрозу насилием"
Twitter поместил рядом с твитом президента США Дональда Трампа об "автономных зонах" протестующих предупреждение, что его содержание содержит угрозы людям. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T23:19
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
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вашингтон (город)
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, сиэтл, вашингтон (город), сша, twitter, в мире

Twitter пометил сообщение Трампа как "угрозу насилием"

23:19 23.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Twitter поместил рядом с твитом президента США Дональда Трампа об "автономных зонах" протестующих предупреждение, что его содержание содержит угрозы людям.
Сообщение было опубликовано утром 23 июня и гласило, что в Вашингтоне никогда не будет "автономной зоны".
"Если они попытаются, их встретят с серьезной силой!" - завершил Трамп свое сообщение.
Он написал это после того, как группа протестующих попыталась днем ранее блокировать движение неподалеку от Белого дома, выставить палатки и объявить это место "автономной зоной" по аналогии с целым кварталом в Сиэтле, откуда была изгнана полиция.
Видеоролик, опубликованный президентом США Дональдом Трампом в Twitter и помеченный специальным предупреждающим знаком
19 июня, 10:58
Twitter отметил видео Трампа как "специально обработанный медиафайл"
Теперь твит недоступен в ленте Трампа, а при выходе на него по прямой ссылке текст открывается только после того, как пользователь прочитает предупреждение и подтвердит, что хочет прочитать текст. Сообщение также нельзя просто ретвитнуть, это можно сделать только с собственным комментарием.
"Этот твит нарушил правила Twitter об оскорбительном поведении. Однако Twitter решил, что это может быть в общественных интересах, чтобы твит остался доступен", - сказано в предупреждении.
В специальном канале Twitter, где поясняют подобные решения, сказано, что нарушение касается, "в частности, присутствия угрозы причинения вреда неопределенной группе людей".
Ранее Twitter уже помечал одно из сообщений Трампа особым значком и снабжал его ссылкой на так называемую "проверку фактов", тем самым де-факто обвиняя президента во лжи. Ссылка вела на подборку статей СМИ с противоположной информацией.
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