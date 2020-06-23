https://ria.ru/20200623/1573394275.html
Twitter пометил сообщение Трампа как "угрозу насилием"
Twitter поместил рядом с твитом президента США Дональда Трампа об "автономных зонах" протестующих предупреждение, что его содержание содержит угрозы людям. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T23:19
2020-06-23T23:19
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
сиэтл
вашингтон (город)
сша
twitter
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215236_0:330:2995:2015_1400x0_80_0_0_d59b7f4c9fac944ba605ba311ec17c7b.jpg
https://ria.ru/20200619/1573171484.html
https://ria.ru/20200530/1572194748.html
1
сиэтл
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215236_0:330:2995:2015_1400x0_80_0_0_d59b7f4c9fac944ba605ba311ec17c7b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215236_132:0:2863:2048_1400x0_80_0_0_94851b5700f2adbd0d0d0d1efca38948.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215236_369:0:2417:2048_1400x0_80_0_0_7b0750f833ae7146ad27b1f8aa020997.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, сиэтл, вашингтон (город), сша, twitter, в мире
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Twitter
поместил рядом с твитом президента США Дональда Трампа
об "автономных зонах" протестующих предупреждение, что его содержание содержит угрозы людям.
Сообщение было опубликовано утром 23 июня и гласило, что в Вашингтоне
никогда не будет "автономной зоны".
"Если они попытаются, их встретят с серьезной силой!" - завершил Трамп свое сообщение
.
Он написал это после того, как группа протестующих попыталась днем ранее блокировать движение неподалеку от Белого дома, выставить палатки и объявить это место "автономной зоной" по аналогии с целым кварталом в Сиэтле
, откуда была изгнана полиция.
Теперь твит недоступен в ленте Трампа, а при выходе на него по прямой ссылке текст открывается только после того, как пользователь прочитает предупреждение и подтвердит, что хочет прочитать текст. Сообщение также нельзя просто ретвитнуть, это можно сделать только с собственным комментарием.
"Этот твит нарушил правила Twitter об оскорбительном поведении. Однако Twitter решил, что это может быть в общественных интересах, чтобы твит остался доступен", - сказано в предупреждении.
В специальном канале Twitter, где поясняют подобные решения, сказано, что нарушение касается, "в частности, присутствия угрозы причинения вреда неопределенной группе людей".
Ранее Twitter уже помечал одно из сообщений Трампа особым значком и снабжал его ссылкой на так называемую "проверку фактов", тем самым де-факто обвиняя президента во лжи. Ссылка вела на подборку статей СМИ с противоположной информацией.