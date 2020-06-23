Twitter пометил сообщение Трампа как "угрозу насилием"

ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Twitter поместил рядом с твитом президента США Дональда Трампа об "автономных зонах" протестующих предупреждение, что его содержание содержит угрозы людям.

Сообщение было опубликовано утром 23 июня и гласило, что в Вашингтоне никогда не будет "автономной зоны".

"Если они попытаются, их встретят с серьезной силой!" - завершил Трамп свое сообщение

Он написал это после того, как группа протестующих попыталась днем ранее блокировать движение неподалеку от Белого дома, выставить палатки и объявить это место "автономной зоной" по аналогии с целым кварталом в Сиэтле , откуда была изгнана полиция.

Теперь твит недоступен в ленте Трампа, а при выходе на него по прямой ссылке текст открывается только после того, как пользователь прочитает предупреждение и подтвердит, что хочет прочитать текст. Сообщение также нельзя просто ретвитнуть, это можно сделать только с собственным комментарием.

"Этот твит нарушил правила Twitter об оскорбительном поведении. Однако Twitter решил, что это может быть в общественных интересах, чтобы твит остался доступен", - сказано в предупреждении.

В специальном канале Twitter, где поясняют подобные решения, сказано, что нарушение касается, "в частности, присутствия угрозы причинения вреда неопределенной группе людей".