Глава "автономной зоны" Сиэтла рассказал о целях протеста

"Даже той ночью, когда CHAZ была освобождена, пара организаторов вернулись на бейсбольное поле (район сбора протестующих - ред.) и объяснили, что мы ни в коем случае не отделяемся от Америки, ни в коем случае не отделяемся от города, что это - организованный протест, цель которого положить конец полицейской жестокости. По крайней мере, в Сиэтле и, надеюсь, в нашей стране", - заявил он.