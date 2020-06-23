Зариф обвинил Помпео во лжи из-за слов о российских самолетах

ТЕГЕРАН, 23 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф уличил госсекретаря США Майка Помпео в попытке ввести общественность в заблуждение словами о российских и китайских самолетах на дежурстве у Тегерана.
"Госсекретарь Помпео настолько отчаянно пытается ввести мир в заблуждение, что утверждает – с приходом октября Иран приобретет истребители", - написал Зариф в Twitter.
Однако министр обратил внимание на другой момент публикации Помпео: госсекретарь США снабдил пост картой, на которой показано, до каких стран смогут долететь китайский J-10 и российский Су-30СМ из Ирана. На схеме видно, что самолет Су-30 может действовать от Германии на северо-западе до Шри-Ланки на юго-востоке от Ирана.
"После этого (покупки самолетов Иран - ред.) отправит их на предельную дальность полета. Возможно, он (Помпео - ред.) может ответить, как они тогда вернутся в Иран, израсходовав все топливо", - добавил Зариф, сопроводив публикацию тегом "бесстыдный".
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Ранее США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью.
В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий. При этом российский министр подчеркивал, что объективных оснований ставить вопрос об оружейном эмбарго в отношении Ирана нет. Он напомнил, что "разрешительный порядок поставок" в Иран военной техники носил временный характер - это было сделано для запуска достигнутых в 2015 году договоренностей, что сегодня уже неактуально. Как подчеркнул Лавров, применение ограничений на поставки вооружений Ирану после 18 октября 2020 года "никогда не предполагалось, и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это понимание".
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