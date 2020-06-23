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Зариф обвинил Помпео во лжи из-за слов о российских самолетах
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф уличил госсекретаря США Майка Помпео в попытке ввести общественность в заблуждение словами о российских и... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T22:44
россия
майк помпео
мохаммад джавад зариф
китай
иран
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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россия, майк помпео, мохаммад джавад зариф, китай, иран, сша, в мире

Зариф обвинил Помпео во лжи из-за слов о российских самолетах

22:44 23.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ТЕГЕРАН, 23 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф уличил госсекретаря США Майка Помпео в попытке ввести общественность в заблуждение словами о российских и китайских самолетах на дежурстве у Тегерана.
Ранее американский дипломат написал в Twitter, что США не допустят отмену оружейного эмбарго против Ирана, поскольку это даст Тегерану возможность покупать в том числе российское и китайское вооружение, вследствие чего "Европа и Азия могут оказаться под прицелом Ирана".
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"Госсекретарь Помпео настолько отчаянно пытается ввести мир в заблуждение, что утверждает – с приходом октября Иран приобретет истребители", - написал Зариф в Twitter.
Однако министр обратил внимание на другой момент публикации Помпео: госсекретарь США снабдил пост картой, на которой показано, до каких стран смогут долететь китайский J-10 и российский Су-30СМ из Ирана. На схеме видно, что самолет Су-30 может действовать от Германии на северо-западе до Шри-Ланки на юго-востоке от Ирана.
"После этого (покупки самолетов Иран - ред.) отправит их на предельную дальность полета. Возможно, он (Помпео - ред.) может ответить, как они тогда вернутся в Иран, израсходовав все топливо", - добавил Зариф, сопроводив публикацию тегом "бесстыдный".
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РоссияМайк ПомпеоМохаммад Джавад ЗарифКитайИранСШАВ мире
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