Зариф обвинил Помпео во лжи из-за слов о российских самолетах

"После этого (покупки самолетов Иран - ред.) отправит их на предельную дальность полета. Возможно, он (Помпео - ред.) может ответить, как они тогда вернутся в Иран, израсходовав все топливо", - добавил Зариф, сопроводив публикацию тегом "бесстыдный".