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Пушков ответил на требования Украины выплатить сотни миллионов долларов
Сенатор Алексей Пушков сравнил Украину с "паразитическим государством" на фоне заявлений о многомиллионных долгах России перед Киевом. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T23:21
россия
василий боднар
ситуация на украине
алексей пушков
борис ельцин
республика крым
ссср
в мире
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https://ria.ru/20200622/1573328076.html
https://ria.ru/20200623/1573336306.html
Вот и надо скорее послать все эти гаагские арбитражи и трибуналы. Думаю, в июле уже и пошлём.
13
5
россия
республика крым
ссср
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155642/21/1556422107_0:244:3072:1971_1400x0_80_0_0_9a1b444f507e42867ff0aedd0d7fdf8d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, василий боднар, ситуация на украине, алексей пушков, борис ельцин, республика крым, ссср, в мире

Пушков ответил на требования Украины выплатить сотни миллионов долларов

22:37 23.06.2020 (обновлено: 23:21 23.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков сравнил Украину с "паразитическим государством" на фоне заявлений о многомиллионных долгах России перед Киевом.
Ранее замглавы украинского МИД Василий Боднар заявил, что Москва должна киевским властям за аренду военно-морских баз в Крыму несколько сотен миллионов долларов, которые не выплачивались после возвращения полуострова в состав России.
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
22 июня, 20:07
На Украине планируют продолжить разрыв соглашений с Россией
"В Киеве теперь мечтают получить с России "сотни миллионов долларов", которые она якобы задолжала Украине с 2014-го за базирование Черноморского флота. Постоянно кричать "нам все должны" может лишь паразитическое государство. Как обычно, от Украины не исходит ничего, кроме протянутой руки", — написал сенатор в Twitter.
После распада СССР Черноморский флот остался в составе российских Вооруженных сил, несмотря на претензии со стороны киевских властей. Окончательно вопрос урегулировали в 1997 году в рамках "Большого договора" о дружбе и сотрудничестве, который подписали президент Борис Ельцин и его украинский коллега Леонид Кучма.
В числе прочего в состав договора вошли три документа, регулировавшие параметры раздела ЧФ, условия его пребывания на территории Крыма и финансовые вопросы, связанные с базированием.
В 2010-м президенты России и Украины подписали Харьковские соглашения о продлении аренды баз для кораблей Черноморского флота в Крыму на 25 лет с 2017 года.
После возвращения Крыма в 2014 году российская сторона заявила о прекращении действия всех четырех соглашений.
Патрульные катера MKVI
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171231148
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РоссияВасилий БоднарСитуация на УкраинеАлексей ПушковБорис ЕльцинРеспублика КрымСССРВ мире
Популярные комментарии
Вот и надо скорее послать все эти гаагские арбитражи и трибуналы. Думаю, в июле уже и пошлём.
23 июня, 22:57
Von Stirliz
1300000
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