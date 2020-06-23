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Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
США не допустят поступление на вооружение Ирана российских и китайских самолетов, заявил госсекретарь Майк Помпео. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T22:34
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РИА Новости
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353
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россия, майк помпео, китай, иран, сша, в мире

Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая

22:34 23.06.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. США не допустят поступление на вооружение Ирана российских и китайских самолетов, заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Если эмбарго ООН на поставки оружия Ирану истечет в октябре, Иран сможет покупать новые истребители, такие как российские Су-30 и китайские J-10. С этими чрезвычайно смертоносными самолетами Европа и Азия могут оказаться под прицелом Ирана. США никогда этого не допустят", - написал Помпео в Twitter.
К записи он приложил схему, на которой показаны зоны действия китайского и российского самолетов при взлете с аэродромов в Иране - 1648 и 3000 километров в диаметре. На схеме видно, что самолет Су-30 может действовать от Германии на северо-западе до Шри-Ланки на юго-востоке от Ирана.
В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий. При этом российский министр подчеркивал, что объективных оснований ставить вопрос об оружейном эмбарго в отношении Ирана нет. Он напомнил, что "разрешительный порядок поставок" в Иран военной техники носил временный характер - это было сделано для запуска достигнутых в 2015 году договоренностей, что сегодня уже неактуально. Как подчеркнул Лавров, применение ограничений на поставки вооружений Ирану после 18 октября 2020 года "никогда не предполагалось, и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это понимание".
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Вчера, 10:59
США внесли в СБ ООН проект резолюции об оружейном эмбарго против Ирана
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РоссияМайк ПомпеоКитайИранСШАВ мире
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