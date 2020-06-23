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Совфед начнет работу по обеспечению предложений Путина
Совет Федерации с завтрашнего дня начнёт активную работу по законодательному обеспечению озвученных во вторник президентом предложений, заявила спикер Совета... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T23:49
телеобращение президента 23 июня 2020 года
валентина матвиенко
совет федерации рф
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
телеобращение президента 23 июня 2020 года, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, общество

Совфед начнет работу по обеспечению предложений Путина

22:10 23.06.2020 (обновлено: 23:49 23.06.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации с завтрашнего дня начнёт активную работу по законодательному обеспечению озвученных во вторник президентом предложений, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Учитывая огромную социальную важность озвученных мер, мы, парламентарии, уже с завтрашнего дня активно возьмемся за работу. И, уверена, оперативно обеспечим законодательную поддержку предложений и поручений президента", - сказала она журналистам.
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Спикер отметила, что предложения главы государства являются точечными, адресными, обращёнными к тем, кто в них действительно нуждается.
"Это можно отнести практически к каждой высказанной инициативе. Для меня очевидно, глава государства слышит дискуссию в обществе, чувствует, что волнует людей", - сказала она.
Матвиенко также отметила, что как президент поблагодарил граждан и медиков, так и у россиян есть основания сказать спасибо Владимиру Путину.
"Ведь именно он был, по сути, руководителем штаба. Сумел обеспечить координацию действий органов власти всех уровней, работу нашей огромной страны, как единой команды. Благодаря этому, мы прошли сложнейший этап уверенно, организованно. И, главное, сделали все для сохранения жизни и здоровья россиян", - считает спикер Совфеда.
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Говоря о предложении главы государства повысить налог для определённой категории граждан и направить эти деньги на лечение детей и высокотехнологичные операции, Матвиенко выразила уверенность в том, что не найдётся тех, кто может возразить против такого подхода.
"Важно, что распределение денег будет максимально открытым. Им будут заниматься не чиновники, а врачи, общественные деятели", - убеждена она.
Также спикер выделила поддержку регионов, расширение программы льготной ипотеки, продление выплат на детей, "беспрецедентные" льготы для IT-отрасли и дополнительные меры помощи среднему и малому бизнесу.
Она отметила, что в своём обращении президент подвёл итоги месяцев напряжённой борьбы с эпидемией, озвучены новые меры дополнительной поддержки граждан и экономики.
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"К примеру, президент не просто предложил увеличить ставку налога на доход свыше пяти миллионов рублей. Он предложил полученные средства сделать целевыми: на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, на высокотехнологичные операции. При сохранении всех действующих мер поддержки на эти цели ежегодно будет дополнительно выделяться порядка 60 миллиардов рублей. Трудно представить, что кто-то может возразить против такого подхода. Я знаю, как этих средств ждут семьи с детьми, больными тяжелыми, в том числе редкими заболеваниями. Совет Федерации последние годы активно занимался этой темой. И я искренне рада, что президентом найдено системное решение", - заявила спикер.
Президент России Владимир Путин ранее объявил, что с января 2021 года доходы свыше 5 миллионов рублей будут облагаться НДФЛ со ставкой не 13%, а 15%, при этом облагаться по новой ставке будет только та часть дохода, которая превышает 5 миллионов рублей. По словам президента, эта мера позволит привлечь в бюджет порядка 60 миллиардов рублей. Средства от повышения НДФЛ будут направляться только на лечение детей с орфанными заболеваниями.
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Телеобращение президента 23 июня 2020 годаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир ПутинОбщество
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