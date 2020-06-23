Минтруд разработал проект о выплатах россиянам, проживающим в Прибалтике

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минтруд РФ разработал проект о том, что граждане России, которые проживают в Латвии, Литве и Эстонии и имеют право получить выплату в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, при этом не получая пенсию в РФ, могут получить выплату в отделах при посольствах, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Гражданам РФ, постоянно проживающим в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, имеющим право на получение единовременной выплаты и не являющимся в соответствии с законодательством РФ получателями пенсии, единовременная выплата назначается и выплачивается отделами социального обеспечения при посольствах РФ в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Минтруд России подготовил проект о единовременной выплате в связи с 75-летней годовщиной Победы гражданам РФ, живущим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.