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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200623/1573392999.html
Минтруд разработал проект о выплатах россиянам, проживающим в Прибалтике
Минтруд РФ разработал проект о том, что граждане России, которые проживают в Латвии, Литве и Эстонии и имеют право получить выплату в связи с 75-й годовщиной... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T21:55
75 лет великой победы
великая отечественная война (1941-1945)
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
эстония
латвия
литва
общество
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эстония
латвия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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великая отечественная война (1941-1945), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), эстония, латвия, литва, общество

Минтруд разработал проект о выплатах россиянам, проживающим в Прибалтике

21:55 23.06.2020
388
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минтруд РФ разработал проект о том, что граждане России, которые проживают в Латвии, Литве и Эстонии и имеют право получить выплату в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, при этом не получая пенсию в РФ, могут получить выплату в отделах при посольствах, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Гражданам РФ, постоянно проживающим в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, имеющим право на получение единовременной выплаты и не являющимся в соответствии с законодательством РФ получателями пенсии, единовременная выплата назначается и выплачивается отделами социального обеспечения при посольствах РФ ‎в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике", - говорится в сообщении.
Татьяна Голикова
8 мая, 13:4075 лет Великой Победы
Голикова рассказала о выплатах к 75-летию Победы
Ранее сообщалось, что Минтруд России подготовил проект о единовременной выплате в связи с 75-летней годовщиной Победы гражданам РФ, живущим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
181101754
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)ЭстонияЛатвияЛитваОбщество
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