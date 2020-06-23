Минтруд разработал проект о выплатах россиянам, проживающим в Прибалтике

"Гражданам РФ, постоянно проживающим в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, имеющим право на получение единовременной выплаты и не являющимся в соответствии с законодательством РФ получателями пенсии, единовременная выплата назначается и выплачивается отделами социального обеспечения при посольствах РФ ‎в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике", - говорится в сообщении.