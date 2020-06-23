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В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию
Медицинская реабилитация и плановая госпитализация, на которые ранее распространялся запрет из-за пандемии коронавируса, возобновляются в Петербурге, следует из РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T23:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
общество
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество

В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию

21:23 23.06.2020 (обновлено: 23:48 23.06.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Медицинская реабилитация и плановая госпитализация, на которые ранее распространялся запрет из-за пандемии коронавируса, возобновляются в Петербурге, следует из сообщения на сайте городского управления Роспотребнадзора.
Как следует из соответствующего распоряжения главы регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетовой, с 23 июня в Петербурге возобновляются медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. С 25 июня снимается запрет на плановую госпитализацию в стационары, исключая те, где лечат больных коронавирусом. Также будет снят запрет на посещение поликлиник, диспансеризацию и плановую вакцинацию.
Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 22 632 случая заражения COVID-19. Умерли 904 человека. Выздоровели 13 868 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-ПетербургОбщество
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