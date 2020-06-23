https://ria.ru/20200623/1573392350.html
В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию
Медицинская реабилитация и плановая госпитализация, на которые ранее распространялся запрет из-за пандемии коронавируса, возобновляются в Петербурге, следует из РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T21:23
2020-06-23T23:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040563_0:29:3072:1757_1400x0_80_0_0_e2c5ecae7d5c6f00134e6ac410b8c2cf.jpg
https://ria.ru/20200618/1573108144.html
1
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040563_0:29:3072:1757_1400x0_80_0_0_e2c5ecae7d5c6f00134e6ac410b8c2cf.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040563_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_682a43882574182ff86a0b266f11e42b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040563_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_6d5c5d3a725bd5038992210ca796ed82.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество