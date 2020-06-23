В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию

Как следует из соответствующего распоряжения главы регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетовой, с 23 июня в Петербурге возобновляются медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. С 25 июня снимается запрет на плановую госпитализацию в стационары, исключая те, где лечат больных коронавирусом. Также будет снят запрет на посещение поликлиник, диспансеризацию и плановую вакцинацию.