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Жители Ивановской области решат "судьбу" возвращенных в бюджет средств
Дополнительными средствами в размере 710 миллиона рублей, поступившими в бюджет Ивановской области, распорядятся жители региона по итогам народного голосования, РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:20
2020-06-23T20:20
ивановская область
ивановская область
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РИА Новости
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ивановская область
ИВАНОВО, 23 июн – РИА Новости.
Дополнительными средствами в размере 710 миллиона рублей, поступившими в бюджет Ивановской области
, распорядятся жители региона по итогам народного голосования, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
"Речь идет о средствах, поступивших в региональный бюджет в результате соглашения Ивановского фонда поддержки малого предпринимательства с группой "ПРОДО" о покупке долга предприятия "Ивановский Бройлер". Деньги направят на реализацию социально значимых проектов. Какие именно это будут проекты, определят жители Ивановской области по итогам народного голосования", – сказал собеседник агентства.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский сообщил, что в свое время эти деньги пропали и в последние годы не было и надежды, что они вернутся.
"Тем не менее, предприниматели из [группы] "ПРОДО" повели себя очень ответственно. Деньги в полном объеме – 710 миллионов – это долг, который был перед бюджетом Ивановской области, а также проценты и неустойка, ещё вчера во второй половине дня поступили. Эти деньги не были запланированы, и я считаю, что мы должны обсудить с жителями Ивановской области, как их потратить. Есть несколько направлений, я предлагаю их выставить на народное голосование. Будут ли это объекты образования, культуры, спорта или здравоохранения, я считаю, решить должны именно жители Ивановской области", – процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.