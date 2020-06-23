Жители Ивановской области решат "судьбу" возвращенных в бюджет средств

"Тем не менее, предприниматели из [группы] "ПРОДО" повели себя очень ответственно. Деньги в полном объеме – 710 миллионов – это долг, который был перед бюджетом Ивановской области, а также проценты и неустойка, ещё вчера во второй половине дня поступили. Эти деньги не были запланированы, и я считаю, что мы должны обсудить с жителями Ивановской области, как их потратить. Есть несколько направлений, я предлагаю их выставить на народное голосование. Будут ли это объекты образования, культуры, спорта или здравоохранения, я считаю, решить должны именно жители Ивановской области", – процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.