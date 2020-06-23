Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20200623/1573390734.html
Жители Ивановской области решат "судьбу" возвращенных в бюджет средств
Дополнительными средствами в размере 710 миллиона рублей, поступившими в бюджет Ивановской области, распорядятся жители региона по итогам народного голосования, РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:20
ивановская область
ивановская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_0:0:2868:1613_1400x0_80_0_0_5063886d8bdb9a5873ef32dce7f7c953.jpg
https://ria.ru/20200602/1572363433.html
ивановская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_0:0:2868:1613_1400x0_80_0_0_5063886d8bdb9a5873ef32dce7f7c953.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_105:0:2836:2048_1400x0_80_0_0_d5e2fbda407b460a3081427dca9170f1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_446:0:2494:2048_1400x0_80_0_0_65b4bee71d1bfde0e2c9987e0aeab908.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ивановская область

Жители Ивановской области решат "судьбу" возвращенных в бюджет средств

20:20 23.06.2020
11
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ИВАНОВО, 23 июн – РИА Новости. Дополнительными средствами в размере 710 миллиона рублей, поступившими в бюджет Ивановской области, распорядятся жители региона по итогам народного голосования, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
"Речь идет о средствах, поступивших в региональный бюджет в результате соглашения Ивановского фонда поддержки малого предпринимательства с группой "ПРОДО" о покупке долга предприятия "Ивановский Бройлер". Деньги направят на реализацию социально значимых проектов. Какие именно это будут проекты, определят жители Ивановской области по итогам народного голосования", – сказал собеседник агентства.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский сообщил, что в свое время эти деньги пропали и в последние годы не было и надежды, что они вернутся.
"Тем не менее, предприниматели из [группы] "ПРОДО" повели себя очень ответственно. Деньги в полном объеме – 710 миллионов – это долг, который был перед бюджетом Ивановской области, а также проценты и неустойка, ещё вчера во второй половине дня поступили. Эти деньги не были запланированы, и я считаю, что мы должны обсудить с жителями Ивановской области, как их потратить. Есть несколько направлений, я предлагаю их выставить на народное голосование. Будут ли это объекты образования, культуры, спорта или здравоохранения, я считаю, решить должны именно жители Ивановской области", – процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
2 июня, 17:42Ивановская область
Власти Ивановской области поддержат компании МСП
000000
Обсудить 0
Ивановская областьИвановская область
Рекомендуем
Подписание документов
ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с ФСИН
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
В СПЧ попросили ЦИК ограничить агитацию на участках для голосования
Вид на город Тверь
Тверские участки для голосования будут обрабатывать дважды в день
Отделение Промсвязьбанка в Москве
ПСБ запускает акцию "Сезон кэшбэка" для держателей Mastercard
Автомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву
Пробки в Москве накануне парада Победы достигли девяти баллов
Смартфон
Свыше 500 предпринимателей воспользовались "горячей линией" Мособлгаза
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции
Путин поручил увеличить долю расходов на образование и здравоохранение
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Рапота: наши дела должны быть достойны Великой Победы
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Сквер Победы открыли в липецком селе
Вид на город Ереван. Архивное фото
Объем поддержки российско-армянских проектов в 2020 году вырос в 2 раза
Медицинский работник в обсерваторе
Свыше 6,3 тысячи человек приняли обсерваторы Подмосковья с начала апреля
Свежий лосось
На Камчатке стартовал проект "Доступная рыба"
Александр Цыбульский
Цыбульский: реализовать проекты развития Соловков можно только сообща
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
За сутки от коронавируса вылечились 83 российских военных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11РЖД вернули в расписание все отмененные "Сапсаны"
02:04Эксперт по выживанию рассказал об опасности воды
02:03Российские космонавты с борта МКС поблагодарили ветеранов войны
01:55В Москве запустят праздничный салют по случаю 75-летия Победы
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
Лента новостейМолния