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Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время обращения
Обращение Владимира Путина к россиянам шло в записи, рассказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T22:44
телеобращение президента 23 июня 2020 года
дмитрий песков
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200623/1573381841.html
В телеканалы так значимо написали--прямой эфир. Кругом одно вранье
200
На телевизионном жаргоне это называется "консервы". Т.е. россиян президент кормит не лапшой, а консервами.
164
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573382197_0:0:3076:1730_1400x0_80_0_0_1e127ea4b84ad52e9d27b957ab4844ac.jpg
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РИА Новости
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353
60
телеобращение президента 23 июня 2020 года, дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время обращения

20:05 23.06.2020 (обновлено: 22:44 23.06.2020)
65947
© РИА Новости / Павел ЛисицынПланшет с трансляцией телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
Планшет с трансляцией телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Обращение Владимира Путина к россиянам шло в записи, рассказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля объяснил, почему время на часах главы государства отличалось от "настоящего": трансляция выступления Путина началась около 17 часов по московскому времени, а его часы показывали примерно без четверти 15.
"Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире", — сказал Песков.
Путин выступал 51 минуту. В своем обращении он отметил, что в целом страна справилась с пандемией. Несмотря на всю тяжесть ситуации, в обществе не возникло растерянности, напротив, россиян объединило четкое понимание ситуации и осознание реальности угрозы, подчеркнул президент. Также он предложил ряд мер общественной поддержки.
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Телеобращение президента 23 июня 2020 годаДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
В телеканалы так значимо написали--прямой эфир. Кругом одно вранье
23 июня, 20:08
Я В ТАНКЕ
1461126332
На телевизионном жаргоне это называется "консервы". Т.е. россиян президент кормит не лапшой, а консервами.
23 июня, 20:12
nnn uuu
971603147
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