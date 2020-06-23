https://ria.ru/20200623/1573390120.html
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время обращения
Обращение Владимира Путина к россиянам шло в записи, рассказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:05
2020-06-23T22:44
телеобращение президента 23 июня 2020 года
дмитрий песков
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200623/1573381841.html
Я В ТАНКЕ
В телеканалы так значимо написали--прямой эфир. Кругом одно вранье
200
nnn uuu
На телевизионном жаргоне это называется "консервы". Т.е. россиян президент кормит не лапшой, а консервами.
164
95
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573382197_0:0:3076:1730_1400x0_80_0_0_1e127ea4b84ad52e9d27b957ab4844ac.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, дмитрий песков, владимир путин, общество